Офис генерального прокурора разрабатывает новые правила для прокуроров

Офис генерального прокурора готовит законодательные предложения по реформированию прокуратуры. Среди ключевых изменений — прозрачный отбор прокуроров, регулярная оценка их работы, совершенствование дисциплинарных процедур и укрепление органов прокурорского самоуправления.

По его словам, реформа должна обеспечить ощутимые изменения в повседневной работе прокуратуры, повысить качество принимаемых решений и сделать правила для сотрудников системы более понятными.

Среди основных направлений реформирования прокуратуры — кадровая политика и внедрение прозрачных механизмов оценки профессиональной деятельности прокуроров.

Подготовленные законодательные предложения предусматривают:

прозрачный отбор прокуроров на основе профессиональных заслуг;

совершенствование механизмов дисциплинарной ответственности;

регулярную оценку работы прокуроров;

укрепление институционального потенциала Совета прокуроров Украины;

укрепление потенциала Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Ковальский подчеркнул, что реформа не должна ограничиваться формальным пересмотром процедур. По его словам, изменения должны стать частью системного обновления всего ведомства.

Особое внимание планируется уделить профессиональному развитию сотрудников, цифровизации процессов, работе с электронными доказательствами и международному сотрудничеству.

Вопросы реформы прокуратуры Антон Ковальский обсудил с представителями Совета Европы, Европейского Союза, Консультативной миссии ЕС в Украине (EUAM), проекта «Право-Justice4EU», Международной организации по развитию права (IDLO) и экспертами.

Исполняющий обязанности генерального прокурора отметил, что процесс вступления Украины в Европейский Союз должен стать возможностью для системного внутреннего обновления прокуратуры.

Речь идет о выполнении евроинтеграционных обязательств и приведении работы ведомства в соответствие с соответствующими европейскими стандартами.

Еще одним важным направлением работы прокуратуры является расследование международных преступлений, совершенных Россией против Украины.

Для этого необходимы надлежащее документирование преступлений, сбор доказательств, международное взаимодействие и поддержка потерпевших, в частности детей.

По словам Ковальского, реформа должна охватить не только внутренние процессы ведомства, но и качество работы прокуратуры и ее результаты для общества.

В то же время обнародованные законодательные предложения пока находятся на этапе подготовки. Новые правила еще не вступили в силу, а их внедрение потребует дальнейшей законодательной проработки.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский.

Напомним, Согласительный совет Верховной Рады поддержал включение в повестку дня законопроекта №12278. Документ предусматривает, что прокуроры смогут получать пенсию за выслугу лет только после увольнения из органов прокуратуры.

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