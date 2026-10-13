В Киеве задержали женщину, которая обнародовала данные о позициях ПВО

СБУ задержала в Киеве сотрудницу клининговой компании, которая фотографировала позиции украинской ПВО и распространяла снимки в интернете. Эти материалы впоследствии использовали российские пропагандисты.

По данным следствия, женщина фотографировала военные объекты через лобовое стекло автомобиля, а снимки отправляла администратору местного Telegram-канала и знакомым.

Ей сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Это уже третья женщина, которую СБУ уличила в распространении информации о Силах обороны в Киеве за неделю.

Источник: СБУ

Также СБУ задержала агента ГРУ, который корректировал удары РФ на Славянском направлении.

До этого СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая корректировала удары по Краматорску.

В Измаиле разоблачили агента РФ, который готовил теракт.

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