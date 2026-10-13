Офіс генпрокурора готує нові правила для прокурорів

0:00 / 0:00

Офіс генерального прокурора готує законодавчі пропозиції щодо реформування прокуратури. Серед ключових змін — прозорий добір прокурорів, регулярне оцінювання їхньої роботи, удосконалення дисциплінарних процедур і посилення органів прокурорського самоврядування.

За його словами, реформа має забезпечити відчутні зміни в повсякденній роботі прокуратури, підвищити якість ухвалених рішень і зробити правила для працівників системи зрозумілішими.

Серед основних напрямів оновлення прокуратури — кадрова політика та запровадження прозорих механізмів оцінювання професійної діяльності прокурорів.

Підготовлені законодавчі пропозиції передбачають:

прозорий добір прокурорів на основі професійних заслуг;

удосконалення механізмів дисциплінарної відповідальності;

регулярне оцінювання роботи прокурорів;

посилення інституційної спроможності Ради прокурорів України;

зміцнення спроможності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Ковальський наголосив, що реформа не повинна обмежуватися формальним переглядом процедур. За його словами, зміни мають стати частиною системного оновлення всього відомства.

Окрему увагу планують приділити професійному розвитку працівників, цифровізації процесів, роботі з електронними доказами та міжнародній співпраці.

Питання змін у прокуратурі Антон Ковальський обговорив із представниками Ради Європи, Європейського Союзу, Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM), проєкту «Право-Justice4EU», Міжнародної організації права розвитку (IDLO) та експертами.

Виконувач обов’язків генерального прокурора зазначив, що процес вступу України до Європейського Союзу має стати можливістю для системного внутрішнього оновлення прокуратури.

Йдеться про виконання євроінтеграційних зобов’язань і наближення роботи відомства до відповідних європейських стандартів.

Ще одним важливим напрямом роботи прокуратури є розслідування міжнародних злочинів, скоєних Росією проти України.

Для цього необхідні належне документування злочинів, збирання доказів, міжнародна взаємодія та підтримка потерпілих, зокрема дітей.

За словами Ковальського, реформа має охопити не лише внутрішні процеси відомства, а й якість роботи прокуратури та її результати для суспільства.

Водночас оприлюднені законодавчі пропозиції поки перебувають на етапі підготовки. Нові правила ще не набули чинності, а їхнє запровадження потребуватиме подальшого законодавчого опрацювання.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський.

Нагадаємо, Погоджувальна рада Верховної Ради підтримала внесення до порядку денного законопроєкту №12278. Документ передбачає, що прокурори зможуть отримувати пенсію за вислугу років лише після звільнення з органів прокуратури.

Читай нас у