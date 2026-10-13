В Украине станет больше дождей и заморозков: прогноз на 14 октября

14 октября в Украине ожидается переменная облачность, дожди в ряде областей и ночные заморозки на поверхности почвы.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Сумской, Харьковской и Полтавской областях — местами возможны грозы. На западе, а также в Винницкой и Житомирской областях ночью ожидаются заморозки до 0…-3°С.

Днем температура составит +9…+14 °С на западе, +17…+22 °С на востоке и юго-востоке и +11…+16 °С в других регионах.

В Киеве 14 октября осадков не прогнозируется. Ночью будет +6…+8 °С, днем — +11…+13 °С.

15 октября дожди вероятны в большинстве районов Левобережья, а также в западных, Житомирской и Винницкой областях. Заморозки до -3°С возможны в северных областях, в Винницкой и Черкасской областях. 16 октября осадки прогнозируются на большей части Украины.

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летнего тепла. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.

Читай нас в