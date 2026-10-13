В Україні побільшає дощів і заморозків: прогноз на 14 жовтня

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14 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, дощі в низці областей і нічні заморозки на поверхні ґрунту.

Найінтенсивніші опади прогнозують у Сумській, Харківській і Полтавській областях — місцями можливі грози. На заході, а також у Вінницькій і Житомирській областях вночі очікуються заморозки до 0…-3°С.

Удень температура становитиме +9…+14°С на заході, +17…+22°С на сході та південному сході й +11…+16°С в інших регіонах.

У Києві 14 жовтня опадів не прогнозують. Уночі буде +6…+8°С, удень — +11…+13°С.

15 жовтня дощі ймовірні в більшості районів Лівобережжя, а також у західних, Житомирській і Вінницькій областях. Заморозки до -3°С можливі в північних областях, на Вінниччині та Черкащині. 16 жовтня опади прогнозують на більшій частині України.

Погода в Україні найближчими днями буде мінливою — від дощів у частині регіонів до майже літнього тепла. Температура повітря та кількість опадів суттєво відрізнятимуться залежно від місцевості.

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