Парамедик Светлана Смаль из Волыни рассказала о работе «скорой» в TikTok

24-летняя Светлана Смаль работает фельдшером в Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже почти четыре года. Параллельно девушка ведет TikTok, где показывает рабочие будни и объясняет, как правильно вызывать «скорую», встречать медиков и вести себя с ними.

Она решила вести страницу в социальной сети, чтобы повышать осведомленность людей об экстренной медицинской помощи и работе парамедиков.

Каждое своё видео девушка начинает с фразы «Кошечки, доброе утро!». По её словам, независимо от настроения она старается начинать день с приветствия подписчиков.

Рабочий день парамедика начинается в шесть утра, а уже в 7:40 она заступает на дежурство.

Парамедик признается, что в детстве хотела стать полицейской. Однако у её мамы, которая также работает в медицине, были другие планы на будущее дочери.

«Нет, доченька. Ты будешь врачом», — сказала ей мама.

Светлана окончила университет с «красным дипломом». Первую практику проходила под руководством мамы в селе Песчаное Камень-Каширского района, откуда она родом.

«Начинала свою работу в Камене на ставке и на 0,5 в Песчаном, там я была под руководством своей Людочки, Людочка — это моя мама. Когда-то в Камене за мной гнался один человек с ножом, когда я ехала на вызов, и я с тем ящиком и кардиографом убегала по полю», — рассказала Светлана Смаль.

Впоследствии девушка пришла на практику в Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Именно тогда она поняла, что хочет остаться работать в этом учреждении.

Светлана Смаль признается, что первые вызовы были непростыми. Среди них — пациент с циррозом печени, случай повешения и желудочно-кишечное кровотечение.

«Я поехала на первый вызов — там цирроз печени, второй вызов — повешение, третий вызов — желудочно-кишечное кровотечение. Я такая тупая, а оказывается, я не такая уж и тупая, я кое-что знаю… Люблю я эту работу, я действительно еду и получаю кайф, не ради контента, не ради TikTok, я люблю, мне нравится быть полезной, помогать людям», — говорит парамедик.

За одно дежурство бригада может совершить от пяти до 12–13 выездов. Количество вызовов зависит от дня недели и обстоятельств.

По словам Светланы Смаль, особенно много обращений бывает в субботу. Люди не всегда успевают обратиться к семейному врачу в течение рабочей недели, а на выходных их состояние здоровья может резко ухудшиться.

«Ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Каким будет твой первый вызов, каким — последний, и даже повод для вызова мы не всегда можем предвидеть, то есть проблемы с сердцем могут закончиться желудочно-кишечным кровотечением», — говорит Светлана Смаль.

Работа в службе экстренной медицинской помощи требует не только быстрой реакции, но и постоянного обучения. Светлана Смаль рассказывает, что после отдельных выездов продолжает анализировать свои действия и ищет способы улучшить свою работу.

«После некоторых вызовов я думаю: правильно ли я все сделала, почему я этого не сделала, почему того не сделала, а может, так было бы лучше. Работа всегда заставляет думать и совершенствоваться», — рассказывает парамедик.

Одна смена бригады длится 24 часа. В течение этого времени Светлана работает вместе с напарником — парамедиком Владимиром Григорьевым, который также появляется в её видео в TikTok.

Владимир Григорьев положительно отзывается о совместной работе со Светланой и отмечает их взаимодействие во время выездов.

«Очень приятно и весело с ней работать. Умная. Да. Как будто за каменной стеной, и мы просто понимаем друг друга с полуслова. Сейчас очень интересно приезжать на вызовы, когда говорят: „Мы вас видели“, и ты тут думаешь, что нужно действовать чуть лучше, чем обычно», — говорит напарник Светланы Владимир Григорьев.

Парамедик отмечает, что её профессия связана с большой ответственностью, а работу специалистов экстренной медицинской помощи, по её мнению, до сих пор недооценивают.

Поэтому Светлана Смаль стремится не только помогать пациентам и спасать жизни, но и популяризировать профессию парамедика и рассказывать людям о правилах взаимодействия с бригадами «скорой». Именно этим она занимается в своих видео в TikTok.

Об этом Светлана Смаль рассказала в интервью «Суспильному».

Ранее военнослужащий резерва ВМС США нашел в Арканзасе бриллиант весом 6,03 карата во время прямой трансляции в TikTok. Стоимость драгоценного камня оценивается более чем в $1 млн.

Читай нас в