Православные именины 8 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

8 октября 2026 года День ангела могут отмечать обладатели как мужских, так и женских имен. Среди них — Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия и Татьяна, а в отдельных календарях также указываются Вольдемар, Серафим и Ян. Особое место в этот день занимают Пелагея и Таисия, ведь именно их упоминает православный церковный календарь 8 октября.

Согласно православному календарю, 8 октября почитают преподобную Пелагию Палестинскую, преподобную Таисию Египетскую и святую Пелагию, деву Антиохийскую. Именно поэтому Пелагея и Таисия являются главными женскими именами этого дня.

В календарях именинов, составленных на основе церковных святых и именословов, список шире. На 8 октября также приходятся именины Василия, Виктора, Владимира, Дмитрия, Ивана, Николая, Павла, Петра, Елизаветы, Марии, Надежды и Татьяны. Некоторые календари добавляют Вольдемара, Серафима и Яна.

Женские имена

Елизавета — имя древнееврейского происхождения. Его чаще всего толкуют как «Божье обещание» или «та, что почитает Бога». Имя связано с библейской традицией и имеет древнюю христианскую историю.

Мария — одно из самых известных библейских имен. Оно происходит от древнееврейского Мириам, а его значение имеет несколько толкований — «любимая», «желанная», «горькая» и другие. В христианстве это имя особенно почитается благодаря Богородице.

Надежда — славянское имя, являющееся соответствием греческого имени Элпис. Его значение — «надежда». Имя символически связывают с верой в лучшее и ожиданием добрых перемен.

Пелагея — имя древнегреческого происхождения, от слова pelagos, то есть «море». Поэтому его основное значение — «морская» или «связанная с морем». 8 октября православная традиция поминает сразу двух святых Пелагий — Палестинскую и Антиохийскую.

Таисия — имя греческого происхождения. Его наиболее распространённое толкование — «посвящённая Исиде» или «принадлежащая Исиде». В то же время этимология имени не считается полностью однозначной. Православный календарь 8 октября поминает преподобную Таисию Египетскую.

Татьяна — имя латинского происхождения. Его связывают с родовым именем Tatianus, а также с древнеримским именем Татий. В популярном толковании значение имени передается как «основательница», «та, которая устанавливает».

Мужские имена

Василий — происходит из древнегреческого языка. Имя связано со словом basileus — «царь», поэтому его значение передают как «царский» или «царь».

Виктор — латинское имя, происходящее от слова victor. Оно означает «победитель». В древнеримской традиции это слово использовали для обозначения того, кто одержал победу.

Владимир — древнее славянское имя. Его обычно связывают со словами, передающими значение «владеть» и «мир», поэтому наиболее распространенное толкование — «тот, кто владеет миром» или «повелитель мира».

Вольдемар — древнее германское имя. Его связывают со значением «известный властелин» или «прославленный правитель». В современных календарях именинов это имя встречается среди дополнительных вариантов для 8 октября.

Дмитрий — имя древнегреческого происхождения. Оно связано с именем богини Деметры, которую в античной мифологии считали богиней земли и плодородия. Поэтому значение имени часто передают как «посвящённый Деметре» или связывают с земледелием.

Иван — украинская форма древнееврейского имени Иоанн. Оно означает «Бог милостивый», «милость Божья» или «помилованный Богом». Это одно из самых распространённых имён в христианской традиции.

Николай — имя древнегреческого происхождения, образованное от слов со значениями «победа» и «народ». Поэтому его традиционно переводят как «победитель народов».

Павел — происходит от латинского Paulus. Основное значение имени — «малый», «небольшой». Также его часто связывают со скромностью и сдержанностью.

Петр — происходит от древнегреческого Petros. Значение имени — «камень» или «скала». В христианской традиции имя хорошо известно благодаря апостолу Петру.

Серафим — имя древнееврейского происхождения. Его связывают с библейским словом «серафим», которое традиционно толкуют как «огненный» или «пламенный». В христианской традиции серафимы — высший ангельский чин.

Ян — форма имени Иоанн, распространённая во многих европейских языках. Имя имеет древнееврейское происхождение и означает «Бог милостивый» или «милость Божья».

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек. В христианской традиции святой считается небесным покровителем человека, поэтому в день его памяти имениннику желают духовной силы, здоровья, мира и добра.

Именины не обязательно должны быть шумным праздником. Для многих людей это прежде всего повод вспомнить своего святого покровителя, помолиться, посетить храм или просто провести день с близкими.

Как отметить именины

В День ангела можно сходить в церковь, зажечь свечу и помолиться. Если человек следует церковной традиции, в этот день также можно исповедоваться и причаститься.

Дома именины можно отметить за праздничным столом с семьей. Не обязательно устраивать большое застолье — гораздо важнее теплая атмосфера и внимание к имениннику. Главное — не забыть поздравить человека лично. Даже короткое искреннее пожелание может сделать этот день особенным.

Как поздравить с Днём ангела

Имениннику можно пожелать крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви, благополучия и поддержки близких. Также традиционно желают, чтобы небесный покровитель оберегал человека от невзгод и помогал в важных делах.

Например, поздравление может быть таким: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и ведёт к добрым людям и счастливым событиям. Желаю здоровья, мира, любви и исполнения самых заветных мечтаний!»

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