Радиодиктант национального единства — 2026: объявлены автор и чтецы

Автором текста для Радиодиктанта национального единства в 2026 году стал украинский писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Читать диктант будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтёр Даша Астафьева.

Их имена в прямом эфире Украинского радио объявила координаторка Радиодиктанта Юлия Шелудько.

Артур Дронь — украинский писатель, автор поэтического сборника «Здесь были мы» (2023) и книги прозы «Хемингуэй ничего не знает» (2025).

В марте 2022 года Дронь вступил в Вооруженные силы Украины и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024 года писатель получил тяжелое ранение и был демобилизован.

В своих книгах Артур Дронь затрагивает темы военной службы, памяти погибших героев и собственного опыта жизни в условиях войны.

Писатель пояснил, что текст радиодиктанта должен показать, как украинский язык объединяет людей, оставаясь при этом личным для каждого.

«Радиодиктант каждый год объединяет нас. Своим текстом я хочу показать, как язык объединяет всех, работая индивидуально с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одни и те же слова, но при этом каждый думает о личном», — поделился Артур Дронь.

Одним из дикторов нынешнего Радиодиктанта станет Артур Пройдаков — учитель украинского языка и литературы, популяризатор украинского языка и первый учитель в истории Украины, вошедший в десятку лучших участников мировой премии Global Teacher Prize 2023.

Пройдаков назвал участие в проекте большой честью и ответственностью. По его мнению, Радиодиктант давно перестал быть лишь проверкой грамотности и превратился в символ единства украинцев в разных уголках мира.

«Читать радиодиктант для меня — большая честь и невероятная ответственность. Как учитель украинского языка и литературы осознаю, что радиодиктант давно перестал быть просто проверкой грамотности. Это тот торжественный момент, когда тысячи украинцев в разных городах и странах одновременно пишут один текст на украинском языке. И это очередной повод подчеркнуть важную вещь: язык действительно объединяет нас», — прокомментировал Артур Пройдаков.

Вторым чтецом станет Даша Астафьева — певица, общественная деятельница и волонтер, которая активно поддерживает Вооруженные силы Украины. Сейчас она также является основательницей книжного приложения UnderBooks, популяризирующего украинскую литературу.

Астафьева эмоционально отреагировала на приглашение принять участие в Радиодиктанте и подчеркнула важность этой традиции.

«Это событие для меня — ещё одно доказательство того, что мечты сбываются! Спасибо, что выбрали нас, спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства — это уникальная традиция, которую должен чтить каждый сознательный украинец. Пишем вместе!», — поделилась эмоциями Даша Астафьева.

Координатор проекта Юлия Шелудько пояснила, что дуэтное чтение станет нововведением в рамках Радиодиктанта этого года. Организаторы надеются, что такой формат заинтересует разные аудитории: и тех, кто следит за известными медийными личностями, и тех, кто хотел бы услышать текст в исполнении педагога.

«Дуэтное чтение Радиодиктанта — это нечто новое для нашей аудитории и для нас самих. Это своего рода эксперимент, с помощью которого мы надеемся удовлетворить запросы слушателей, ориентированных на ярких медийных личностей, и тех, кто ждал педагога-чтеца. Жизнь стремительна, поэтому мы хотели бы внести новшества. Дуэт — одно из них. Мы осознаем риски, однако с точки зрения драматургии проекта — это оригинально и интересно», — рассказала Юлия Шелудько.

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка.

Традиционно мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на платформах Общественного вещания. Принять участие в написании диктанта можно будет с любого континента мира.

Трансляция будет доступна:

на волнах Украинского радио и Радио «Культура»;

на YouTube-канале «Украинского радио»;

на телеканале, сайте и YouTube-канале «Суспильне Культура»;

в приложениях suspilne.radio и «Дия».

Радиодиктант национального единства стал одним из крупнейших украиноязычных флешмобов, который ежегодно объединяет украинцев и всех, кто интересуется украинским языком, независимо от места проживания.

В этом году во время Всеукраинского радиодиктанта будет проходить сбор средств на проект «Дронопад» благотворительного фонда «Вернись живым».

Инициатива направлена на усиление защиты украинского неба и поддержку военных, противостоящих вражеским беспилотникам. Общественное вещание также присоединится к сбору средств в рамках партнерства с благотворительным фондом.

В прошлом году текст радиодиктанта в прямом эфире читала актриса театра и кино Наталья Сумская, а автором стала писательница и переводчица Евгения Кузнецова.

Её текст «Надо жить!» привлек внимание к украинским диалектизмам и старинным словам, а также вдохновил участников на флешмоб с использованием региональной лексики.

Всего в 2025 году на проверку прислали более 11 200 текстов. Большинство участников воспользовались электронной почтой, однако организаторы получали и бумажные письма, в частности из Италии, США и Бельгии.

Подготовиться к радиодиктанту можно с помощью программы Украинского радио «Радиодиктант без ошибок», второй сезон которой вышел летом.

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