Сырский объяснил причины разногласий с Федоровым

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что у него были разногласия с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым по поводу финансирования армии и закупок вооружения. По его словам, часть закупок не соответствовала потребностям войск, определенным Генеральным штабом.

«Были противоречия относительно финансирования потребностей армии и закупок, соответственно, того вооружения и боеприпасов, которые нужны Вооруженным силам», — отметил Сырский.

По словам главнокомандующего, потребности украинской армии в вооружении и боеприпасах определяет Генеральный штаб на основании заявок, поступающих от воинских подразделений.

На основе этих запросов формируются планы закупок и финансирования. При этом учитываются характеристики вооружения и его эффективность, чтобы обеспечение соответствовало реальным потребностям армии.

Александр Сырский утверждает, что разногласия возникли из-за подходов к закупкам отдельных видов вооружения. По его словам, Михаил Федоров отдавал предпочтение определенным типам беспилотников, однако эти решения, как считает главнокомандующий, не в полной мере учитывали потребности, определенные Генеральным штабом.

«В результате этого возник значительный дисбаланс между закупками и потребностями, а также поставками войскам. В первую очередь это касалось наземных роботизированных платформ», — пояснил Сырский.

Таким образом, причиной разногласий Сирский назвал не личный конфликт, а вопросы обеспечения ВСУ, определения приоритетов закупок и распределения средств на вооружение.

Об этом Сырский рассказал в интервью BBC Украина, отвечая на вопрос о причинах своего увольнения и конфликте с Федоровым, который в то время возглавлял Министерство обороны.

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