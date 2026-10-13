«Сумыхимпром» в третий раз не смог продать за ₴1 млрд на аукционе

Онлайн-аукцион по приватизации 99,99 % акций одного из крупнейших химических предприятий Украины — «Сумыхимпром» — не состоялся из-за отсутствия участников. Торги были запланированы на 13 октября, а стартовая цена государственного пакета акций составляла 1,005 млрд грн без НДС.

«Сумыхимпром» — одно из крупнейших украинских предприятий химической промышленности. Завод производит сложные минеральные удобрения, диоксид титана, серную кислоту и другую продукцию неорганической химии.

Предприятие входит в тройку бюджетобразующих для города Сумы и области. В частности, завод выпускает более 30 марок NPK-удобрений с различным соотношением питательных веществ, предназначенных для разных почвенных и климатических условий.

«Сумыхимпром» является одним из ключевых объектов крупной приватизации, находящимся в управлении Фонда государственного имущества Украины.

Это уже не первая попытка продать государственный пакет акций предприятия. Предыдущие торги также не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести актив.

В частности, первый онлайн-аукцион, запланированный на 11 июня 2025 года, не состоялся. Тогда стартовую цену установили на уровне 1,158 млрд грн.

Не состоялся и повторный аукцион, который планировалось провести 13 января 2026 года. Начальная стоимость пакета акций на тех торгах составляла 1,088 млрд грн.

Таким образом, запланированный на 13 октября аукцион с ценой 1,005 млрд грн также завершился безрезультатно из-за отсутствия участников.

Более десяти лет предприятие находилось в управлении группы компаний, связанных с Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В ноябре 2023 года Хозяйственный суд Сумской области удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины и Министерства юстиции и прекратил производство по делу о банкротстве и санации «Сумыхимпрома».

Несмотря на несколько попыток приватизации, государственный пакет акций предприятия до сих пор не удалось продать на открытых онлайн-торгах.

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

Ранее аукцион по продаже столичного многофункционального комплекса Gulliver со стартовой ценой 9,2 млрд грн в системе «Прозорро.Продажи» не состоялся из-за отсутствия потенциальных покупателей. К моменту завершения приема предложений вечером 30 сентября ни одной заявки на участие в торгах не поступило.

Аукцион по продаже стадиона «Днепр-Арена» и бывшей тренировочной базы ФК «Днепр» вновь не состоялся. Оба объекта принадлежат государственному ПриватБанку.

Читай нас в