В Украине провели испытания роботов-носильщиков для эвакуации раненых весом до 170 кг
Компания ARMOLAB провела испытания наземного роботизированного комплекса «Робоноши», нагрузив его весом 170 кг. Во время тестирования робот перевез мужчину, вес которого был таким же. Комплекс разработан, в частности, для эвакуации раненых.
Что известно о «Робоноши»
Испытания провели с участием сотрудника компании Назара, вес которого составляет 170 кг (что превышает указанную грузоподъемность). «Робоноши» предназначены для медицинской транспортировки. Они заменяют ручную переноску раненых и используются во время вспомогательных миссий.
Технические характеристики комплекса:
пробег на одном заряде АКБ: 20 км;
скорость с грузом: 6 км/ч;
грузоподъёмность: 120 кг;
вес: 60 кг;
клиренс: 140 мм;
рабочие габариты: 180/75/34;
габариты в сложенном состоянии: 55/75/55;
управление: HOTRS DS600.
Какие усовершенствования внедрила
ARMOLAB сотрудничала с медицинской группой Купянского направления. На основе обратной связи о боевом применении «Робонош» компания доработала изделие.
Доступ к аккумуляторам теперь открыт, поэтому АКБ можно быстро и удобно заменить. Аккумуляторный отсек оптимизировали: он вмещает два аккумулятора, что увеличило пробег НРК с 10 до 20 км. Крылья фиксации изготовлены из более толстого металла, а узлы сцепления усилены, чтобы конструкция оставалась надёжной во время движения.
Также установлен широкий вспомогательный каток с усовершенствованным механизмом кинематического развертывания. Он облегчает сборку «Робонош», а также улучшает стабилизационные и проходимостные характеристики шасси. На несущем полотне появилась подушка для профилактики асфиксии и минимизации вибрационных нагрузок.
Панель управления и приборов перенесли в торцевую часть подушки, чтобы было удобнее включать комплекс и следить за уровнем заряда. Радиоприёмник пульта расположили там же, в отсеке с поворотной крышкой. Таким образом, приёмник или биндинг пульта можно заменить без специального инструмента.
Об этом сообщается со ссылкой на публикацию ARMOLAB.
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