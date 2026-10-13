Елена Кравец показала, как впервые эвакуировалась из поезда вместе с детьми

Актриса и телеведущая Елена Кравец, временно переехавшая с младшими детьми в Ивано-Франковск, поделилась снимками их путешествий на поездах «Укрзализныци» и рассказала о первой эвакуации. Из-за опасности семье пришлось переждать тревогу в одном из сел.

Поезд, на котором они ехали, неоднократно останавливался прямо в поле из-за воздушных тревог. Однако Елена и её 10-летние близнецы Иван и Катерина старались находить позитив даже в такой ситуации. В частности, мальчику понравился необычный опыт — поход в туалет под открытым небом.

«Я не знаю, что именно из этой поездки останется в воспоминаниях моих детей. Надеюсь, это будет не эвакуация, а игра в спа-салон и то, как летала фея в купе. Ну, и туалет на улице у госпожи Натальи», — написала ведущая.

Елена Кравец уехала из Киева вместе с детьми.

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