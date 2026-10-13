Сумихімпром втретє не змогли продати за ₴1 млрд на аукціоні

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Онлайн-аукціон із приватизації 99,99% акцій одного з найбільших хімічних підприємств України — «Сумихімпром» — не відбувся через відсутність учасників. Торги були заплановані на 13 жовтня, а стартова ціна державного пакета акцій становила 1,005 млрд грн без ПДВ.

«Сумихімпром» — одне з найбільших українських підприємств хімічної промисловості. Завод виробляє складні мінеральні добрива, діоксид титану, сірчану кислоту та іншу продукцію неорганічної хімії.

Підприємство входить до трійки бюджетоутворюючих для міста Суми та області. Зокрема, завод випускає понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин, призначених для різних ґрунтових і кліматичних умов.

«Сумихімпром» є одним із ключових об’єктів великої приватизації, який перебуває в управлінні Фонду державного майна України.

Це вже не перша спроба продати державний пакет акцій підприємства. Попередні торги також не відбулися через відсутність охочих придбати актив.

Зокрема, перший онлайн-аукціон, запланований на 11 червня 2025 року, не відбувся. Тоді стартову ціну встановили на рівні 1,158 млрд грн.

Не відбувся й повторний аукціон, який планували провести 13 січня 2026 року. Початкова вартість пакета акцій на тих торгах становила 1,088 млрд грн.

Таким чином, запланований на 13 жовтня аукціон із ціною 1,005 млрд грн також завершився без результату через відсутність учасників.

Понад десять років підприємство перебувало в управлінні групи компаній, пов’язаних із Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

У листопаді 2023 року Господарський суд Сумської області задовольнив клопотання Фонду державного майна України та Міністерства юстиції й закрив провадження у справі про банкрутство та санацію «Сумихімпрому».

Попри кілька спроб приватизації, державний пакет акцій підприємства досі не вдалося продати на відкритих онлайн-торгах.

Про це свідчать дані в системі ProZorro.

Раніше аукціон з продажу столичного багатофункціонального комплексу Gulliver зі стартовою ціною 9,2 млрд грн у системі «Прозорро.Продажі» не відбувся через відсутність потенційних покупців. До моменту завершення прийому пропозицій увечері 30 вересня жодної заявки на участь у торгах не надійшло.

Аукціон із продажу стадіону «Дніпро-Арена» та колишньої тренувальної бази ФК «Дніпро» знову не відбувся. Обидва об’єкти належать державному ПриватБанку.

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