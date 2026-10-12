Во Львове проводили в последний путь бывшую связную УПА Елену Рыбалко

Во Львове состоялись похороны Елены Рыбалко — бывшей связной Украинской повстанческой армии (УПА), которой было 109 лет. Она была самой пожилой жительницей Украины.

Отмечается, что прощание и похоронная церемония состоялись в храме Успения Пресвятой Богородицы. Елену Кирилловну Рыбалко похоронили в семейной усыпальнице на Яновском кладбище.

Елена Рыбалко родилась 2 июня 1917 года в Винницкой области, где впоследствии получила медицинское образование.

Её отец, Кирилл Рыбалко, был воином Украинской Народной Республики и основателем Украинской автокефальной православной церкви. В 1937 году его расстреляла тройка НКВД за деятельность, направленную на возрождение украинской автокефальной церкви. Ее мать — последняя из украинской ветви графов Потоцких — умерла во время Второй мировой войны.

Елена Рыбалко пережила Голодомор 1932–1933 годов. В 1946 году она переехала во Львов, где посвятила свою жизнь врачебному делу. Она была главным врачом Пустомытовской районной больницы, среди её пациентов были известные деятели украинской культуры, науки и церкви, в частности Дмитрий Павлычко, Иван Крипякевич, Иосиф Кладочный.

«В те сложные времена она не оставалась в стороне от борьбы украинского народа за свободу. Елена Кирилловна оказывала медицинскую помощь украинским повстанцам, проводила операции в укрытиях Украинской повстанческой армии, рискуя собственной жизнью ради спасения других», — подчеркнули в городском совете.

Елена Рыбалко скончалась 9 октября на 110-м году жизни.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

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