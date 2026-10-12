В Николаеве ликвидировали крупный мошеннический колл-центр

Правоохранители провели спецоперацию в Николаеве, раскрыв деятельность мошеннического колл-центра, сотрудники которого обманывали граждан под предлогом оказания финансовых услуг, продажи товаров и осуществления денежных переводов. В результате следственных действий задержаны 16 сотрудников офиса, а организаторам объявлено о подозрении. Предварительный ущерб от деятельности мошенников достигает миллионов гривен.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, наличные деньги, криптовалютные активы и автомобили премиум-класса. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества в зависимости от их роли в преступной организации.

Источник: Национальная полиция Украины

Ранее в Винницкой области правоохранители раскрыли деятельность двух мошеннических колл-центров, операторы которых под различными предлогами выманивали у граждан личные и банковские данные. В ходе обысков полицейские обнаружили 37 операторов и изъяли десятки единиц компьютерной и мобильной техники.

Ситуация с распространением мошеннических колл-центров в Украине выглядит как целенаправленная российская диверсия, заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

В Луцке правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр, который ежемесячно приносил около 500 тысяч долларов дохода. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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