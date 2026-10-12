У Миколаєві ліквідували масштабний шахрайський кол-центр

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Правоохоронці провели спецоперацію в Миколаєві, викривши діяльність шахрайського кол-центру, учасники якого ошукували громадян під приводом надання фінансових послуг, продажу товарів та здійснення переказів. У результаті слідчих дій затримано 16 працівників офісу, а організаторам оголошено про підозру. Попередні збитки від діяльності шахраїв сягають мільйонів гривень.

Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, готівку, криптовалютні активи та автомобілі преміумкласу. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна залежно від їхньої ролі в злочинній організації.

Джерело: Національна поліція України

Раніше на Вінниччині правоохоронці викрили діяльність двох шахрайських кол-центрів, оператори яких під різними приводами виманювали у громадян персональні та банківські дані. Під час обшуків поліцейські виявили 37 операторів і вилучили десятки одиниць комп’ютерної та мобільної техніки.

Ситуація з поширенням шахрайських колцентрів в Україні виглядає як спрямована російська диверсія, заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

У Луцьку правоохоронціліквідувалишахрайський колцентр, який щомісяця приносив близько 500 тисяч доларів доходу. Наразі тривають слідчі дії.

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