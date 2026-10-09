Украина и США готовят соглашение о дронах: в СНБО раскрыли детали переговоров

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян встретился с представителями посольства США.

Стороны обсудили подготовку соглашения Drone Deal, развитие оборонно-промышленного сотрудничества и расширение экспорта украинского вооружения.

В ходе встречи, в частности с участием руководителя американской программы экспортного контроля и безопасности границ EXBS, речь шла о создании условий для сотрудничества между оборонными компаниями Украины и США.

Особое внимание было уделено совершенствованию процедур экспорта украинского оружия. Давид Алоян проинформировал американских партнеров о приоритетах работы Межведомственной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

Источник: пресс-служба СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзером и министром обороны Валентином Хайдиняком. Стороны обсудили подготовку украинско-словенского соглашения в формате Drone Deal, совместные оборонные проекты и ситуацию с безопасностью в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает подписать крупное соглашение Drone Deal с Канадой уже в конце сентября. Ожидается, что это может произойти во время Генеральной Ассамблеи ООН.

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