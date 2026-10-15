Укрпочта увеличивает количество почтоматов, чтобы клиенты меньше стояли в очередях

«Укрпочта» решила расширить сеть внутренних почтоматов сверх ранее запланированных объемов. После установки 601 устройства компания решила добавить новые почтоматы и увеличить количество ячеек в уже имеющихся в связи с ростом спроса на самостоятельный получение посылок. До 1 ноября планируется установить ещё 32 устройства, а в 38 отделениях — дополнительные модули с ячейками.

Чтобы забрать посылку, клиенту достаточно зайти в отделение, ввести SMS-код и получить отправление, не ожидая в очереди к оператору. Именно так работают внутренние почтоматы «Укрпочты», которые устанавливаются в отделениях с наибольшим потоком посетителей. С их помощью можно самостоятельно забирать посылки, за которые уже оплачено.

Почти 8 из 10 отправлений клиенты уже получают самостоятельно. Это свидетельствует о спросе на быстрое получение посылок без участия оператора и объясняет решение компании продолжить расширение сети.

«Укрпочта» будет увеличивать не только количество почтоматов, но и вместимость уже установленных устройств. Например, почтомат на 33 ячейки после установки дополнительного модуля будет иметь 67 ячеек. Это позволит выдавать больше посылок без установки отдельного устройства и снизит нагрузку на операторов отделений.

Сеть развивалась поэтапно — от первых устройств в Киеве до сотен почтоматов в разных регионах Украины. Больше всего их сегодня работает в Киевском регионе — 159, Львовском — 68, Днепропетровском — 67, Одесском — 42 и Харьковском — 40.

Скорость получения посылки особенно важна во время войны. Самостоятельная выдача позволяет сократить время пребывания клиентов в отделении, что имеет особое значение в условиях воздушных тревог и других угроз безопасности.

Для получения посылки достаточно кода из SMS — устанавливать приложение на смартфон не нужно. Внутренние почтоматы расположены непосредственно в отделениях «Укрпочты» и доступны в соответствии с их графиком работы. Найти ближайшее отделение можно на карте «Укрпочты». Чтобы сделать получение посылок ещё более удобным, компания запустила онлайн-оплату в мобильном приложении «Укрпочта 2.0».

Параллельно «Укрпочта» развивает сеть внешних почтоматов, доступ к которым не зависит от графика работы отделений. До конца года компания планирует расширить эту сеть до 1000 устройств.

Об этом сообщается на сайте «Укрпочты».

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