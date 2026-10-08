В Медицинском университете имени Богомольца разразился скандал из-за возвращения студентов к очной форме обучения

В Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца разразился скандал из-за намерения ректората вернуть студентов к очной форме обучения. Студенты массово выражают возмущение в социальной сети Threads и призывают администрацию университета и Министерство здравоохранения учесть ситуацию с безопасностью в Киеве.

Студенты подчеркивают, что в условиях постоянных воздушных тревог, российских обстрелов и перебоев с коммуникациями возвращение к очному формату обучения является опасным.

По словам студентов, за годы полномасштабной войны университет якобы так и не оборудовал укрытие, которое могло бы обеспечить безопасность всех студентов.

По словам авторов постов в соцсетях, функцию укрытия в университете выполняет так называемый «нулевой этаж». Студенты утверждают, что во время воздушной тревоги там физически не сможет разместиться даже половина учащихся.

Отдельное беспокойство вызывает ситуация с общежитиями. Студенты отмечают, что здания расположены в промышленной зоне Киева, которая уже неоднократно подвергалась российским атакам.

Кроме того, по словам студентов, недалеко от общежитий находятся полуразрушенные объекты, что дополнительно усиливает опасения по поводу безопасности.

Помимо ситуации с безопасностью, студенты обращают внимание на проблемы с бытовыми условиями в общежитиях.

По их словам, там регулярно пропадает электричество, нет отопления и даже холодной воды. Студенты утверждают, что в таких условиях нормально готовиться к занятиям и учиться в очном формате сложно.

В соцсетях студенты призывают сохранить смешанную форму обучения как минимум до конца семестра. По их мнению, это позволило бы части студентов находиться в более безопасных регионах Украины и при этом продолжать обучение.

Один из пользователей Threads с ником marynaaaaaa__ обратил внимание на расположение общежитий и ситуацию с безопасностью вокруг них.

«Общежития расположены в промышленной зоне Киева, вблизи которой уже неоднократно происходили обстрелы. В 300 метрах от общежития находится полуразрушенная целая улица», — пишет пользователь.

Другая студентка, astoianovaa, подчеркивает, что университет, по её мнению, не решил базовые проблемы безопасности.

«Более четырёх лет полномасштабной войны, но университет оказался абсолютно неспособным решить базовые проблемы безопасности», — пишет она.

Пользовательница susanaadaanton обратила внимание на последние атаки на столицу и опасность для студентов, проходящих обучение на клинических базах.

«В Киеве последние дни — тревоги, атаки, отключения света, и буквально недавно во время желтой тревоги российский БПЛА упал недалеко от клинической базы, где учатся студенты, а после этого нам говорят: «Возвращаемся к очному обучению». Мы не просим отменить обучение, понимаем, что медицина невозможна без практики. Но разве очное обучение в любых условиях = качественное образование??», — возмущается она.

Еще одна пользовательница, darya_starrr, указала на проблемы с транспортом в Киеве во время российских атак.

«Логистический ад и мосты. Шахедами чуть ли не каждый день обстреливают город, мосты через Днепр регулярно становятся мишенями, а транспорт парализуется из-за постоянных тревог. Как вообще безопасно переехать с правого берега на левый (или наоборот) на эти клинические базы? Это просто невозможно», — пишет она.

Сейчас студенты призывают администрацию НМУ имени А. А. Богомольца и Министерство здравоохранения учесть риски безопасности при принятии решения о формате обучения.

«Главком» готов опубликовать официальную позицию и разъяснения администрации НМУ имени А. А. Богомольца относительно организации учебного процесса и состояния объектов безопасности в учебном заведении.

Напомним, с самого утра 8 октября российская армия непрерывно атакует Киев ударными беспилотниками. Утром обломки вражеского БПЛА упали на открытой территории в Голосеевском районе столицы, в результате чего погиб один человек.

Посты возмущенных студентов массово появляются в социальной сети Threads.

Напомним, в Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца администрация начала увольнять преподавателей, отказавшихся поддерживать экс-ректора Екатерину Амосову в её конфликте с Минздравом. Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В Киеве правоохранители раскрыли схему хищения бюджетных средств во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. По данным следствия, ущерб государству превысил 15 млн грн.

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