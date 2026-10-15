Мошенники выманивают данные банковских карт под видом «Укрпочты»

Злоумышленники рассылают SMS, выдавая себя за представителей «Укрпочты», и просят оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку. Переход по указанной в сообщении ссылке чреват кражей личной информации и данных банковских карт.

На самом деле ссылка ведет на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс почтового оператора. С его помощью злоумышленники пытаются получить личную информацию пользователей и данные их банковских карт.

Как распознать мошеннические сообщения

Чтобы защитить свои средства и личные данные, не переходите по подозрительным ссылкам из SMS и не вводите платежную информацию на непроверенных сайтах.

Статус отправления и другую информацию о посылке следует проверять только через официальный сайт «Укрпочты» или мобильное приложение «Укрпочта 2.0».

Если вы уже ввели данные банковской карты на подозрительном ресурсе, немедленно свяжитесь с банком, чтобы заблокировать карту и предотвратить возможное списание средств

Пользователям также рекомендуется предупредить родных и знакомых о мошеннической схеме, чтобы уберечь их от финансовых потерь.

Основные правила кибергигиены

не открывать подозрительные вложения и не переходить по сомнительным ссылкам;

внимательно проверять адрес электронной почты отправителя;

не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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