В Одесской области предстанет перед судом 50-летний предприниматель, которого обвиняют в незаконном присвоении долей компаний своей деловой партнерши на сумму почти 2,5 млн грн. По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет пытался устранить женщину из совместного бизнеса, а впоследствии добился оформления всех долей предприятий на себя.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

Предпринимателю инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам следствия, в 2016 году в состав участников двух обществ с ограниченной ответственностью, занимавшихся реализацией сжиженного газа на автозаправочных станциях, вошла 34-летняя женщина.

Ей принадлежало 49% уставного капитала одного предприятия и 50% другого. Вторым совладельцем обеих компаний был нынешний обвиняемый.

Более четырёх лет партнёры совместно управляли предприятиями и поддерживали дружеские отношения. Однако в 2021 году, как утверждают правоохранители, мужчина без ведома партнёрши решил незаконно завладеть её долями.

Для этого он, по версии следствия, прибегал к различным способам отстранения женщины от управления компаниями.

Сначала предприниматель инициировал её увольнение с должности юриста в одном из обществ. Впоследствии пытался исключить партнёршу из состава участников ООО, ссылаясь на якобы невнесённые ею 245 тыс. грн в уставный капитал.

Кроме того, мужчина обращался к государственному регистратору, а после отказа обжаловал соответствующее решение в суде. По данным следствия, он также исключал потерпевшую из состава участников обществ и проводил одноличные собрания участников.

По версии следствия, эти действия позволили мужчине в 2023 году добиться нотариального заверения документов об исключении бизнес-партнерши из состава участников обеих компаний.

В результате все 100% долей предприятий были оформлены на имя обвиняемого.

Впоследствии он выкупил недвижимое имущество компаний и переоформил на созданную им новую компанию здания и земельные участки автозаправочных станций, расположенных в разных районах города.

По данным прокуратуры, потерпевшей был нанесен ущерб в размере почти 2,5 млн грн.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры на имущество предпринимателя наложен арест. Также в рамках дела к нему как к ответчику предъявлен иск о возмещении причиненного ущерба.

Досудебное расследование проводило Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Обвинительный акт передан в суд. Виновность предпринимателя должна быть установлена судебным решением.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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