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Новости Украина

В Украине автоматически продлеваются отсрочки от мобилизации

UA.NEWS 17 Октября 2026 14:12
В Украине автоматически продлеваются отсрочки от мобилизации

В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации. По данным Министерства обороны, более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без повторного заявления и посещения государственных учреждений. Проверить результат можно будет в приложении «Резерв+», а сам процесс продлится до 30 октября.

 

Министерство обороны Украины начало автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Теперь людям, имеющим на это право, в большинстве случаев не нужно повторно подавать документы или обращаться в государственные учреждения. По информации Минобороны, автоматически могут быть продлены более 90% действующих отсрочек. Для этого будут проверены данные государственных реестров и выяснено, сохраняется ли у человека законное основание для отсрочки.

Процесс продлится до 30 октября. Обновление будет происходить постепенно, поэтому уведомления в приложении «Резерв+» пользователи будут получать в разное время. Уведомление поступит как тем, кому отсрочку продлили, так и тем, кому это не удалось. Если уведомления еще нет, Минобороны советует не спешить с повторным заявлением, а дождаться результата проверки.

После продления необходимо открыть электронный военно-учетный документ в «Резерв+» и проверить, изменился ли срок действия отсрочки.

Кому могут продлить отсрочку автоматически

Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан. В перечень входят:

  • Люди с инвалидностью.

  • Временно негодные к военной службе.

  • Родители троих и более детей.

  • Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.

  • Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

  • Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.

  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

  • Люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.

  • Опекуны лиц, признанных недееспособными.

  • Люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы.

  • Люди, у которых супруга или супруг имеет инвалидность III группы.

  • Люди, у которых отец, мать или кто-либо из родителей супруга или супруги имеет инвалидность I или II группы.

  • Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.

  • Женщины и мужчины военнослужащих, имеющие ребенка.

  • Студенты и аспиранты.

  • Работники высших и профессиональных учебных заведений, а также ученые.

  • Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.

  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или действия военного положения.

  • Родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства.

  • Люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

  • Военнослужащие, освобожденные из плена.

  • Люди в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы.

Важно, чтобы основание для отсрочки оставалось в силе, а сведения в государственных реестрах подтверждали право на неё. Если данные отсутствуют или устарели, система может не продлить отсрочку автоматически.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если в «Резерв+» не появилось подтверждение автоматического продления, это не обязательно означает, что человек утратил право на отсрочку. Причиной могут быть ошибки, отсутствующие сведения или устаревшие данные в государственных реестрах. В таком случае стоит проверить информацию, на которой основано право на отсрочку, и при необходимости обновить её. Если после этого автоматическое продление невозможно, можно подать заявление через «Резерв+», если соответствующая категория доступна для оформления в приложении.

Другой вариант — обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) с необходимыми документами. В то же время отсрочка, которую уже оформили, остается в силе до истечения установленного срока. Поэтому, если автоматическое продление еще не отобразилось, важно проверить дату окончания текущей отсрочки и дождаться результата проверки. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 31 октября 2026 года. При этом основания для освобождения от призыва остаются прежними.

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Напомним, многодетные родители в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, однако это не гарантируется автоматически.

А глава Национальной полиции заявил, что участие правоохранителей в мобилизационных мероприятиях не является их прямой обязанностью и имеет негативные последствия. По его словам, такая практика влияет на восприятие полиции в обществе.

 
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