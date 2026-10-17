В Украине автоматически продлеваются отсрочки от мобилизации

Министерство обороны Украины начало автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Теперь людям, имеющим на это право, в большинстве случаев не нужно повторно подавать документы или обращаться в государственные учреждения. По информации Минобороны, автоматически могут быть продлены более 90% действующих отсрочек. Для этого будут проверены данные государственных реестров и выяснено, сохраняется ли у человека законное основание для отсрочки.

Процесс продлится до 30 октября. Обновление будет происходить постепенно, поэтому уведомления в приложении «Резерв+» пользователи будут получать в разное время. Уведомление поступит как тем, кому отсрочку продлили, так и тем, кому это не удалось. Если уведомления еще нет, Минобороны советует не спешить с повторным заявлением, а дождаться результата проверки.

После продления необходимо открыть электронный военно-учетный документ в «Резерв+» и проверить, изменился ли срок действия отсрочки.

Кому могут продлить отсрочку автоматически

Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан. В перечень входят:

Люди с инвалидностью.

Временно негодные к военной службе.

Родители троих и более детей.

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.

Опекуны лиц, признанных недееспособными.

Люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы.

Люди, у которых супруга или супруг имеет инвалидность III группы.

Люди, у которых отец, мать или кто-либо из родителей супруга или супруги имеет инвалидность I или II группы.

Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.

Женщины и мужчины военнослужащих, имеющие ребенка.

Студенты и аспиранты.

Работники высших и профессиональных учебных заведений, а также ученые.

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или действия военного положения.

Родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства.

Люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Военнослужащие, освобожденные из плена.

Люди в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы.

Важно, чтобы основание для отсрочки оставалось в силе, а сведения в государственных реестрах подтверждали право на неё. Если данные отсутствуют или устарели, система может не продлить отсрочку автоматически.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если в «Резерв+» не появилось подтверждение автоматического продления, это не обязательно означает, что человек утратил право на отсрочку. Причиной могут быть ошибки, отсутствующие сведения или устаревшие данные в государственных реестрах. В таком случае стоит проверить информацию, на которой основано право на отсрочку, и при необходимости обновить её. Если после этого автоматическое продление невозможно, можно подать заявление через «Резерв+», если соответствующая категория доступна для оформления в приложении.

Другой вариант — обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) с необходимыми документами. В то же время отсрочка, которую уже оформили, остается в силе до истечения установленного срока. Поэтому, если автоматическое продление еще не отобразилось, важно проверить дату окончания текущей отсрочки и дождаться результата проверки. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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