В Украине планируют ввести новый государственный праздник — День военного капеллана

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обратился к президенту Украины с предложением ввести новый государственный праздник. Инициатива предусматривает объявление 12 октября Днем военного капеллана.

«Мы надеемся, что в этом году, возможно, даже в преддверии этого праздника, появится указ президента», — сказал Андрей Ковалев.

Как пояснил начальник Службы военного капелланства ВСУ, полковник Александр Вовкотеча, идея введения такого праздника является совместной инициативой различных религиозных организаций и служб военного капелланства разных родов и видов войск.

«За этот год мы прошли все согласования со всеми структурами: и с Всеукраинским советом церквей, и с Межконфессиональным советом военно-патриотического воспитания Министерства обороны Украины. Сейчас, похоже, согласование в Кабмине также прошло. И сейчас этот документ находится в Офисе Президента», — отметил он. Об этом во время брифинга в «Укринформе» на тему: «Актуальное состояние и перспективы развития Службы военного капелланства в ВСУ» сообщил офицер отдела взаимодействия со СМИ управления по связям с общественностью ГУК ВСУ Андрей Ковалев.

Совет церквей призвал Зеленского учредить в Украине День военного капеллана. Напомним, что



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