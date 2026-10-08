В Украине с начала года выявили 13 случаев листериоза

В Украине за первые восемь месяцев 2026 года зарегистрировано 13 случаев листериоза. Двое человек умерли — это новорожденные из Харьковской и Волынской областей. Инфекция может передаваться через пищу и особенно опасна для беременных, младенцев и людей с ослабленным иммунитетом.

О случаях листериоза сообщил Центр общественного здоровья. По его данным, с января по август 2026 года в Украине выявили 13 случаев этой инфекции. Два случая закончились летальным исходом. Речь идет о новорожденных в Харьковской и Волынской областях. Листериоз — это бактериальная инфекция, вызываемая бактерией Listeria monocytogenes. Она может попасть в организм вместе с зараженной пищей.

Источником инфекции может быть непастеризованное молоко и продукты из него. Опасность также представляют недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, немытые овощи и фрукты. Бактерия может попасть в пищу на разных этапах. Это может произойти во время производства, транспортировки, приготовления или хранения продуктов.

Есть еще одна особенность листерии. Она способна выживать и размножаться даже при низкой температуре. То есть холодильник не всегда останавливает ее распространение. Именно поэтому зараженные продукты могут оставаться опасными даже после длительного хранения в холодильнике. В то же время правильное приготовление пищи и соблюдение правил гигиены помогают снизить риск заражения.

Течение листериоза может быть различным. У некоторых людей он напоминает обычное пищевое отравление. Могут появиться слабость, температура, тошнота или другие симптомы, которые легко спутать с менее опасными заболеваниями. Но иногда инфекция может протекать значительно тяжелее. Бактерия способна поражать центральную нервную систему. В таких случаях может развиться менингит — воспаление оболочек головного мозга. Также возможен менингоэнцефалит, при котором воспаляются не только оболочки, но и ткань головного мозга.

Инфекция также может распространяться по всему организму. Такое состояние называют генерализованным листериозом, и оно может представлять серьезную угрозу для жизни. Особенно внимательными к листериозу должны быть беременные женщины. У них болезнь иногда протекает почти без заметных симптомов. В то же время даже без тяжелых проявлений у матери инфекция может представлять опасность для ребенка. Листерия способна вызвать внутриутробное заражение, выкидыш или преждевременные роды.

Также инфекция может привести к тяжелому заболеванию у новорожденного. Именно среди новорожденных в Украине в этом году зарегистрировали два летальных случая. К группе повышенного риска также относятся пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. У них инфекция может протекать значительно тяжелее, чем у здоровых людей.

Чтобы снизить риск заражения, важно соблюдать основные правила безопасности при работе с пищевыми продуктами. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а продукты животного происхождения — хорошо готовить. Также стоит обращать внимание на происхождение молочных продуктов и отдавать предпочтение пастеризованному молоку. При приготовлении пищи важно не допускать контакта сырых продуктов с готовыми блюдами.

Особое внимание следует уделять хранению продуктов. Листерия может выживать в холодильнике, поэтому сам факт низкой температуры не гарантирует, что продукт останется безопасным. В Центре общественного здоровья подчеркивают важность осторожности с продуктами, которые могут быть источником инфекции. Особенно это касается беременных, новорожденных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

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