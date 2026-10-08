В Україні з початку року виявили 13 випадків лістеріозу

В Україні за перші вісім місяців 2026 року зареєстрували 13 випадків лістеріозу. Двоє людей померли — це новонароджені з Харківської та Волинської областей. Інфекція може передаватися через їжу та особливо небезпечна для вагітних, немовлят і людей зі слабким імунітетом.

Про випадки лістеріозу повідомив Центр громадського здоров’я. За його даними, із січня до серпня 2026 року в Україні виявили 13 випадків цієї інфекції. Два випадки стали смертельними. Йдеться про новонароджених у Харківській та Волинській областях. Лістеріоз — це бактеріальна інфекція, яку спричиняє бактерія Listeria monocytogenes. Вона може потрапити до організму разом із зараженою їжею.

Джерелом інфекції може бути непастеризоване молоко та продукти з нього. Небезпеку також становлять недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження, немиті овочі та фрукти. Бактерія може потрапити в їжу на різних етапах. Це може статися під час виробництва, транспортування, приготування або зберігання продуктів.

Є ще одна особливість лістерії. Вона здатна виживати та розмножуватися навіть за низької температури. Тобто холодильник не завжди зупиняє її поширення. Саме тому заражені продукти можуть залишатися небезпечними навіть після тривалого зберігання в холодильнику. Водночас правильне приготування їжі та дотримання правил гігієни допомагають зменшити ризик зараження.

Перебіг лістеріозу може бути різним. У деяких людей він нагадує звичайне харчове отруєння. Можуть з’явитися слабкість, температура, нудота або інші симптоми, які легко сплутати з менш небезпечними захворюваннями. Але іноді інфекція може бути значно тяжчою. Бактерія здатна уражати центральну нервову систему. У таких випадках може розвинутися менінгіт — запалення оболонок головного мозку. Також можливий менінгоенцефаліт, коли запалюються не лише оболонки, а й тканина головного мозку.

Інфекція також може поширюватися по всьому організму. Такий стан називають генералізованим лістеріозом і він може становити серйозну загрозу для життя. Особливо уважними до лістеріозу мають бути вагітні жінки. У них хвороба іноді проходить майже без помітних симптомів. Водночас навіть без тяжких проявів у матері інфекція може становити небезпеку для дитини. Лістерія здатна спричинити внутрішньоутробне зараження, викидень або передчасні пологи.

Також інфекція може призвести до тяжкого захворювання у новонародженого. Саме серед новонароджених в Україні цього року зареєстрували два летальні випадки. До групи підвищеного ризику також належать люди старшого віку та люди з ослабленою імунною системою. Для них інфекція може мати значно тяжчий перебіг, ніж для здорових людей.

Щоб знизити ризик зараження, важливо дотримуватися базових правил безпеки під час роботи з їжею. Овочі та фрукти потрібно ретельно мити, а продукти тваринного походження — добре готувати. Також варто звертати увагу на походження молочних продуктів і віддавати перевагу пастеризованому молоку. Під час приготування їжі важливо не допускати контакту сирих продуктів із готовими стравами.

Особливу увагу потрібно приділяти зберіганню їжі. Лістерія може виживати в холодильнику, тому сам факт низької температури не гарантує, що продукт залишатиметься безпечним. У Центрі громадського здоров’я наголошують на важливості обережності з продуктами, які можуть бути джерелом інфекції. Особливо це стосується вагітних, новонароджених, літніх людей та людей зі зниженим імунітетом. Про це повідомив Центр громадського здоров’я у Фейсбуці.

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