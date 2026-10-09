В Украине выделят парковочные места для водителей с детьми

Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства внутренних дел о введении специальных парковочных мест для водителей, перевозящих детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

На парковочных площадках будет оборудовано не менее 5% таких мест от общего количества, но не менее одного, и они должны располагаться не далее чем в 50 метрах от въезда. Для этого вводятся новые опознавательные знаки на автомобиль, специальная разметка и таблички с изображением детской коляски.

Водители, которые маркируют автомобиль этим знаком, обязаны иметь электронный или бумажный документ, подтверждающий возраст ребенка.

Источник: УНН.

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