От голосования Рады зависит международное финансирование Украины

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал народных депутатов поддержать законопроекты, от которых зависит своевременное получение международной финансовой помощи. Правительство также проведет внеочередное заседание, чтобы принять необходимые решения до 15 октября.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с руководством парламента и представителями депутатских фракций, групп и комитетов законопроекты, которые необходимо принять для своевременного получения международной финансовой помощи.

По словам Корецкого, участники встречи рассмотрели документы, которые должны стать приоритетными в ходе ближайшей пленарной недели. Премьер подчеркнул, что их принятие важно для дальнейшего получения Украиной международной финансовой поддержки. «Сегодня принял участие в заседании согласительного совета Верховной Рады Украины. Вместе с руководством парламента, представителями всех депутатских фракций, групп и комитетов обсудили приоритетные для всех нас законопроекты, принятие которых имеет решающее значение на ближайшей пленарной неделе», — сообщил глава правительства.

Кабмин проведет внеочередное заседание

Корецкий поблагодарил за включение необходимых законопроектов в повестку дня парламента и обратился к депутатам с просьбой поддержать их во время голосования. «Спасибо за включение этих законопроектов в повестку дня. От их принятия зависит своевременное получение международной финансовой помощи. Прошу народных депутатов поддержать эти законопроекты в сессионном зале», — написал премьер.

В то же время правительство должно выполнить свою часть работы. Для этого Кабинет министров проведет внеочередное заседание и примет необходимые решения. «Со своей стороны также проведем внеочередное заседание Кабинета министров, чтобы принять необходимые решения и выполнить правительственную часть работы до 15 октября», — добавил Корецкий.

Таким образом, правительство рассчитывает, что парламент поддержит необходимые законопроекты в ходе ближайшей пленарной недели. В то же время Кабмин планирует до 15 октября принять решения, относящиеся к его полномочиям. По словам премьера, от выполнения этих задач зависит своевременное поступление международной финансовой помощи Украине. Об этом он написал в своём Telegram-канале после участия в заседании согласительного совета Верховной Рады.

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