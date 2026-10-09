Від голосування Ради залежить міжнародне фінансування України

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, від яких залежить своєчасне отримання міжнародної фінансової допомоги. Уряд також проведе позачергове засідання, щоб ухвалити необхідні рішення до 15 жовтня.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із керівництвом парламенту та представниками депутатських фракцій, груп і комітетів законопроєкти, які потрібно ухвалити для своєчасного отримання міжнародної фінансової допомоги.

За словами Корецького, учасники зустрічі розглянули документи, які мають стати пріоритетними під час найближчого пленарного тижня. Прем’єр наголосив, що їх ухвалення важливе для подальшого отримання Україною міжнародної фінансової підтримки. «Сьогодні взяв участь у засіданні погоджувальної ради Верховної Ради України. Разом із керівництвом парламенту, представниками всіх депутатських фракцій, груп та комітетів обговорили пріоритетні для всіх нас законопроєкти, прийняття яких є критично важливим на найближчому пленарному тижні», — повідомив глава уряду.

Кабмін проведе позачергове засідання

Корецький подякував за включення необхідних законопроєктів до порядку денного парламенту та звернувся до депутатів із проханням підтримати їх під час голосування. «Дякую за включення цих законопроєктів до порядку денного. Від їх ухвалення залежить своєчасне отримання міжнародної фінансової допомоги. Прошу народних депутатів підтримати ці законопроєкти у сесійній залі», — написав прем’єр.

Водночас уряд має виконати свою частину роботи. Для цього Кабінет міністрів проведе позачергове засідання та ухвалить необхідні рішення. «Зі свого боку також проведемо позачергове засідання Кабінету міністрів, щоб ухвалити необхідні рішення та виконати урядову частину роботи до 15 жовтня», — додав Корецький.

Отже, уряд розраховує, що парламент підтримає потрібні законопроєкти під час найближчого пленарного тижня. Водночас Кабмін планує до 15 жовтня ухвалити рішення, які належать до його повноважень. За словами прем’єра, від виконання цих завдань залежить своєчасне надходження міжнародної фінансової допомоги Україні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі після участі в засіданні погоджувальної ради Верховної Ради.

Читай нас у