Видео: в Закарпатье будут судить администратора нелегального казино

Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении администратора нелегального игорного заведения в пгт Великий Березный. За период работы заведения организатор незаконно получил и легализовал почти 1,7 млн грн, часть из которых выплатили подозреваемой за ее работу.

Женщине инкриминируют организацию и проведение азартных игр без лицензии по предварительному сговору группой лиц, а также легализацию имущества, полученного преступным путем. В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, а имущество фигурантов арестовали.

Расследование в отношении организатора казино в настоящее время продолжается, правоохранители устанавливают его местонахождение и возможных сообщников.

Источник: Закарпатская областная прокуратура.

Ранее мы писали, что Бюро экономической безопасности Украины заподозрило в неуплате налогов на сумму 1,2 млрд грн крупнейшего лицензиата азартных игр в сети Интернет.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти россиян и пяти граждан Украины, которые создали нелегальное онлайн-казино, перечислившее в РФ почти 3 млрд грн своих доходов.

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