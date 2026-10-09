Видео: на железнодорожных станциях Киевской области устанавливают модульные навесы

На пассажирских станциях Киевской области начали устанавливать модульные укрытия для защиты пассажиров и персонала.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что первые такие защитные сооружения уже появились в Глевасе, а в ближайшее время завершатся работы на платформах в Вишневом и Броварах.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-3906.mp4

Сертифицированные конструкции рассчитаны на 29 человек и устанавливаются в качестве оперативной меры безопасности из-за дефицита капитальных укрытий, что особенно важно в условиях атак на железнодорожную инфраструктуру. Областные власти совместно с «Укрзализныцей» и местными общинами планируют расширить этот проект на другие вокзалы региона.

Источник: Тимур Ткаченко в Telegram.

Ранее Кличко жаловался, что в столице невозможно официально использовать мобильные укрытия, поскольку для них не разработаны государственные строительные нормы (ГСН).

Напомним, в Запорожье во дворах многоэтажек планируют установить специальные модульные укрытия.

Читай нас в