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Новости Украина

Видео: на железнодорожных станциях Киевской области устанавливают модульные навесы

UA NEWS 09 Октября 2026 20:53
Видео: на железнодорожных станциях Киевской области устанавливают модульные навесы

На пассажирских станциях Киевской области начали устанавливать модульные укрытия для защиты пассажиров и персонала. 

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что первые такие защитные сооружения уже появились в Глевасе, а в ближайшее время завершатся работы на платформах в Вишневом и Броварах.

Сертифицированные конструкции рассчитаны на 29 человек и устанавливаются в качестве оперативной меры безопасности из-за дефицита капитальных укрытий, что особенно важно в условиях атак на железнодорожную инфраструктуру. Областные власти совместно с «Укрзализныцей» и местными общинами планируют расширить этот проект на другие вокзалы региона.

Источник: Тимур Ткаченко в Telegram.

Ранее Кличко жаловался, что в столице невозможно официально использовать мобильные укрытия, поскольку для них не разработаны государственные строительные нормы (ГСН).

Напомним, в Запорожье во дворах многоэтажек планируют установить специальные модульные укрытия. 

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