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Новости Украина

Видео: В Киеве столкнулись Peugeot и Tesla, одна из машин врезалась в столб

UA NEWS 08 Октября 2026 15:48
Видео: В Киеве столкнулись Peugeot и Tesla, одна из машин врезалась в столб

На улице Луговой в Киеве, возле «Каравана», произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Peugeot и Tesla. После столкновения одна из машин врезалась в столб.


Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В турецкой Алании в результате ДТП погибла гражданка Украины.

Напомним, что полиция предупредила украинцев о фейковых штрафах за нарушение ПДД.

В Украине резко повысят штрафы за превышение скорости.

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