Видео: В Киеве столкнулись Peugeot и Tesla, одна из машин врезалась в столб
На улице Луговой в Киеве, возле «Каравана», произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Peugeot и Tesla. После столкновения одна из машин врезалась в столб.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Напомним, что полиция предупредила украинцев о фейковых штрафах за нарушение ПДД.
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