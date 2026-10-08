Видео: В Киеве столкнулись Peugeot и Tesla, одна из машин врезалась в столб

На улице Луговой в Киеве, возле «Каравана», произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Peugeot и Tesla. После столкновения одна из машин врезалась в столб.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В турецкой Алании в результате ДТП погибла гражданка Украины.

Напомним, что полиция предупредила украинцев о фейковых штрафах за нарушение ПДД.

В Украине резко повысят штрафы за превышение скорости.

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