Зеленский обсудил с министром обороны Эстонии вопросы укрепления ПВО и экспорта оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Эстонии Мартином Херемом, в ходе которой стороны обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, новые взносы в программу PURL и экспорт украинского вооружения.

Глава государства поблагодарил за поддержку и отметил, что программа PURL позволяет получать перехватчики баллистических ракет, а также рассказал о реализации инициативы Drone Deal. Эта договоренность должна открыть экспорт проверенного украинского оружия в Эстонию, что обеспечит Украине дополнительные средства для защиты. Команды обеих стран договорились оперативно проработать содержание такого экспортного пакета. Кроме того, в ходе переговоров обсуждалась надежная поддержка Украины на пути в Европейский Союз.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Эстония передала в Европейский арбитражный суд в Страсбурге спор с компанией Datasel S.R.L. относительно контрактов на поставку снарядов для Украины. Эстонский центр оборонных инвестиций перечислил компании авансовые платежи на общую сумму около 70 млн евро, однако боеприпасы не поступили в предусмотренные контрактами сроки.

Эстония выделит 400 тысяч евро на срочную гуманитарную помощь Украине.

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