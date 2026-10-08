Дроны атаковали крупный нефтеперерабатывающий комплекс «Газпрома» в Башкирии

В Башкирии подверглось нападению предприятие «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. В районе предприятия, по данным OSINT-каналов, возник пожар.

По информации OSINT-каналов, пожар возник в районе предприятия «Газпром нефтехим Салават».

Расстояние от города Салават до границы с Украиной составляет около 1400 км.

Один из пабликов отмечает, что, судя по фотографиям и видео, присланным читателями, возгорание произошло в нескольких километрах от города. Анализ опубликованных кадров может свидетельствовать о том, что пожар произошел в районе нефтеперерабатывающего завода.

В то же время точное место возгорания и масштабы возможных повреждений пока не установлены.

Предприятие «Газпром нефтехим Салават» входит в структуру российской группы «Газпром».

Комплекс располагает мощностями по переработке до 10 млн тонн углеводородного сырья в год.

Предприятие производит более 150 видов продукции. Среди них:

автомобильный бензин;

дизельное топливо;

мазут;

битум;

полиэтилен;

стирол;

аммиак.

«Газпром нефтехим Салават» является одним из крупных объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Башкортостана.

«Газпром нефтехим Салават» ранее уже подвергался атакам беспилотников.

В частности, 24 сентября 2025 года в результате атаки была повреждена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6.

Еще одна атака произошла 14 июля 2026 года. После неё на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, а переработка нефти, по данным OSINT-ресурсов, полностью остановилась.

На данный момент информация о точных последствиях новой атаки, характере повреждений и влиянии пожара на работу предприятия не установлена.

Об этом сообщают OSINT-паблики.

В Воронежской области России 7 октября несколько населенных пунктов остались без электроснабжения после атаки беспилотников.

Напомним, экипажи 429-й отдельной бригады беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и 9-й бригады Сил беспилотных систем совместно нанесли удар по российской мастерской БПЛА в оккупированной Новоегоровке в Харьковской области. По сообщению украинских военных, для нанесения удара были использованы беспилотники «Анубис». Также под удар попал склад материально-технического обеспечения 27-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

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