Оккупанты усиливают защиту Крымского моста от ударов ВСУ

Российские оккупанты усиливают оборону Крымского моста, чтобы защитить его от возможных ударов Сил обороны Украины.

«Несколько дней назад мы писали о том, что противник начинает спешно укреплять мосты и переправы. Сейчас наши агенты фиксируют, что оккупанты серьезно готовятся к отражению ударов непосредственно по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник проводит пополнение боекомплекта и развертывание дополнительных сил мобильных огневых групп и подразделений ПВО. Позиции оккупантов сосредоточены на ключевых подступах к переправе с обоих берегов Керченского пролива.

По данным партизан, со стороны Керчи огневые точки и расчеты ПВО дислоцируются на мысе Ак-Бурун, острове Тузла, а также на прилегающих господствующих высотах и вдоль береговой линии. С противоположной стороны пролива позиции обустроены в районе косы Тузла, возле станицы Тамань и на прибрежных укреплениях. Выбор этих локаций обусловлен необходимостью перекрыть сектора возможного подхода морских беспилотных катеров и создать максимальную плотность огня по воздушным целям.

Оккупанты надеются обезопасить свою главную артерию снабжения, однако все места сосредоточения сил и позиции расчетов своевременно фиксируются и передаются Силам обороны Украины, добавили в АТЕШ.

Об этом в Telegram сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Крымский мост может постепенно терять надёжность.

Напомним, Вооруженные силы Украины смогли полностью остановить поставки продовольствия, топлива и боеприпасов российским подразделениям на Кинбурнской косе.

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