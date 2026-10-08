Россия планировала полностью отключить Киев, Харьков и Одессу от света, тепла и воды, — документ
Российский план по разрушению энергетической инфраструктуры Украины предусматривал полное отключение Киева, Харькова и Одессы от электроэнергии, тепла и водоснабжения. В перехваченном документе речь идет о 60 ключевых целях, среди которых объекты энергетики, водоснабжения и коммунальной инфраструктуры.
В частности, в документе содержится указание: «Киев, Харьков и Одессу полностью (!) отрезать от света, тепла и воды. Запускать по 20 «Гераней» на одну котельную и по три «Кинжала» на ТЭЦ».
Всего в документе перечислено 60 ключевых целей, имеющих критическое значение для функционирования украинской энергетической и коммунальной инфраструктуры.
В перечень вошли:
- ГЭС;
- АЭС;
- интерконнекторы — «узлы» вблизи западной границы Украины, через которые осуществляется импорт электроэнергии из Европы;
- ТЭС;
- ТЭЦ;
- подстанции и котельные;
- очистные сооружения;
- насосные станции;
- другие государственные и коммунальные объекты, от которых зависят электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение.
Таким образом, речь идет не только о непосредственном уничтожении генерирующих мощностей, но и о поражении объектов, от которых зависит работа всей системы жизнеобеспечения городов.
В справке отмечается, что для осуществления таких атак России необходимы базовые типы вооружения.
В целом речь идет примерно о:
- 770 дронов и ракет-дронов;
- 170 авиационных бомб;
- 75 баллистических ракет.
Отдельно в документе определены основные города-цели, среди которых Киев, Харьков и Одесса.
Помимо трёх основных городов, в перечень «приоритетных городов» вошли:
Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск.
Таким образом, российский документ предусматривает широкомасштабные удары по энергетическим и коммунальным объектам в крупнейших городах Украины, которые могут оставить население без электроэнергии, тепла, воды и канализации.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Энергетическая инфраструктура стала одной из главных целей ночного массированного удара России по Украине, заявил Владимир Зеленский. По его словам, РФ запустила 70 ракет, значительная часть из которых была баллистической.
В Днепропетровской области дрон атаковал один из участков энергетиков, расположенный в прифронтовом районе. С начала сентября этот объект уже в девятый раз стал целью атаки беспилотника.