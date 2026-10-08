Россия планировала полностью отключить Киев, Харьков и Одессу от света, тепла и воды, — документ

Российский план по разрушению энергетической инфраструктуры Украины предусматривал полное отключение Киева, Харькова и Одессы от электроэнергии, тепла и водоснабжения. В перехваченном документе речь идет о 60 ключевых целях, среди которых объекты энергетики, водоснабжения и коммунальной инфраструктуры.

В частности, в документе содержится указание: «Киев, Харьков и Одессу полностью (!) отрезать от света, тепла и воды. Запускать по 20 «Гераней» на одну котельную и по три «Кинжала» на ТЭЦ».

Всего в документе перечислено 60 ключевых целей, имеющих критическое значение для функционирования украинской энергетической и коммунальной инфраструктуры.

В перечень вошли:

ГЭС ;

АЭС ;

интерконнекторы — «узлы» вблизи западной границы Украины, через которые осуществляется импорт электроэнергии из Европы;

ТЭС ;

ТЭЦ ;

подстанции и котельные ;

очистные сооружения ;

насосные станции ;

другие государственные и коммунальные объекты, от которых зависят электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение.

Таким образом, речь идет не только о непосредственном уничтожении генерирующих мощностей, но и о поражении объектов, от которых зависит работа всей системы жизнеобеспечения городов.

В справке отмечается, что для осуществления таких атак России необходимы базовые типы вооружения.

В целом речь идет примерно о:

770 дронов и ракет-дронов ;

170 авиационных бомб ;

75 баллистических ракет.

Отдельно в документе определены основные города-цели, среди которых Киев, Харьков и Одесса.

Помимо трёх основных городов, в перечень «приоритетных городов» вошли:

Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск.

Таким образом, российский документ предусматривает широкомасштабные удары по энергетическим и коммунальным объектам в крупнейших городах Украины, которые могут оставить население без электроэнергии, тепла, воды и канализации.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Энергетическая инфраструктура стала одной из главных целей ночного массированного удара России по Украине, заявил Владимир Зеленский. По его словам, РФ запустила 70 ракет, значительная часть из которых была баллистической.

В Днепропетровской области дрон атаковал один из участков энергетиков, расположенный в прифронтовом районе. С начала сентября этот объект уже в девятый раз стал целью атаки беспилотника.

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