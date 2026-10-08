Россия вербовала подростков для проведения диверсий в Киевской области

Российские спецслужбы пытались вовлечь двух несовершеннолетних из Киевской области в диверсии. По данным СБУ, 17-летнего юношу заставили поджечь грузовики, а 16-летнего готовили к блокированию дороги. Для вербовки подростков россияне сначала использовали фейковые аккаунты девушек в Telegram.

Служба безопасности Украины заявила, что пресекла попытку российских спецслужб провести диверсию в Киевской области. Для этого россияне решили использовать двух несовершеннолетних местных жителей. Согласно материалам дела, 17-летнего юношу сотрудники российских спецслужб заставили поджечь автомобили местной логистической компании. По данным СБУ, он успел поджечь несколько грузовиков и пытался уничтожить ещё некоторые из них.

На этом задания для юноши не закончились. Ему также поручили купить упаковку шурупов, спрятать её в определённом месте и передать российскому куратору геолокацию тайника. После этого к тайнику должен был приехать другой подросток — 16-летний местный житель. Его российские спецслужбы также пытались вовлечь в диверсионную деятельность. По замыслу кураторов, 16-летний парень должен был забрать шурупы из тайника и рассыпать их на одной из дорог Киевской области. Таким образом россияне хотели временно остановить движение грузовиков.

СБУ удалось раскрыть эту схему ещё до того, как её удалось реализовать полностью. Сотрудники спецслужбы задержали 17-летнего фигуранта после поджога грузовиков. Как установили следователи, обоих подростков вербовали по отдельности. Для этого российские спецслужбисты использовали Telegram-чаты, где молодые люди искали близких отношений. Сначала подростки знакомились там с девушками. Но, по данным СБУ, эти аккаунты были фейковыми. За ними стояли российские спецслужбы.

Через некоторое время «девушки» переставали выходить на связь. После этого с подростками начинал общаться уже другой мужчина. Он представлялся сотрудником СБУ. Во время разговора российский куратор заявлял, что их новых «знакомых» якобы задержали за государственную измену. После этого подросткам угрожали проблемами с законом. Им говорили, что они якобы могут стать соучастниками преступления и также быть привлечены к ответственности.

Чтобы избежать вымышленных обвинений, россиянин предлагал ребятам «помочь следствию». На самом же деле, по данным украинской спецслужбы, таким образом их пытались втянуть в выполнение диверсионных задач. СБУ отмечает, что российские спецслужбы всё чаще пытаются вербовать несовершеннолетних через интернет. Для этого они могут использовать знакомства, шантаж, угрозы или обещания денег.

В этом деле одним из главных инструментов стал именно обман. Подростков сначала вовлекли в общение с фейковыми девушками, а затем использовали выдуманную историю об уголовном преследовании. 17-летнему фигуранту уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога.

В настоящее время парень находится под стражей. По этой статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается. Следователи должны установить всех лиц, которые могут быть причастны к организации диверсии и вербовке подростков.

Операцию проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура. В Службе безопасности также призвали сообщать о попытках вербовки или угрозах со стороны российских спецслужб. Для этого работает горячая линия СБУ по номеру 1516. Также сообщить о таких случаях можно по электронной почте [email protected] или через чат-бот «Сжег ФСБешника».

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