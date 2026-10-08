В РФ заявили о сотнях сбитых дронов в 20 регионах

В ночь на 8 октября мощные взрывы прогремели в десятках регионов России и в оккупированном Крыму. Силы обороны Украины провели новую массированную атаку на территорию страны-агрессора.

По данным российского оборонного ведомства, воздушное нападение началось в 20:00 7 октября по московскому времени.

Российская противовоздушная оборона, как утверждает Минобороны РФ, пыталась противодействовать украинским ударным беспилотникам в течение 12 часов — до 08:00 8 октября.

При этом российское ведомство не назвало точное количество беспилотников, которые Силы обороны Украины задействовали во время атаки. В то же время из обнародованного отчета следует, что речь идет как минимум о более чем 400 БПЛА.

В Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО уничтожили и подавили 399 украинских беспилотников авиационного типа.

По утверждениям российского Минобороны, украинские дроны пытались сбивать над территориями:

Белгородской области ;

Брянской области ;

Волгоградской области ;

Воронежской области ;

Курской области ;

Липецкой области ;

Орловской области ;

Оренбургской области ;

Пензенской области ;

Ростовской области ;

Рязанской области ;

Самарской области ;

Саратовской области ;

Смоленской области ;

Тамбовской области ;

Тульской области ;

Ульяновской области ;

Московского региона ;

Республики Башкортостан ;

Республики Татарстан ;

оккупированного Крыма ;

акватории Черного моря.

Таким образом, география атаки, заявленной российской стороной, охватила значительную часть территории РФ.

Одним из важных объектов, попавших под удар Сил обороны Украины, стало предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии.

Речь идет об одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. По словам очевидцев, после атаки на предприятии бушевал масштабный пожар.

Отдельно отмечается, что украинские беспилотники на этот раз преодолели около 1400 км.

Еще одним объектом атаки стала Рязанская область, где, по имеющейся информации, был поражен станкостроительный завод «Саста».

По словам аналитиков, предприятие имеет важное значение для военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, неподалеку от завода расположен дата-центр «Яндекса». Это крупный объект с заявленной энергетической мощностью до 12 МВт и инфраструктурой, рассчитанной на размещение десятков тысяч серверов.

Таким образом, ночная атака 8 октября охватила десятки российских регионов, оккупированный Крым и акваторию Чёрного моря, а под удар, по имеющимся сообщениям, попали, в частности, крупные промышленные и инфраструктурные объекты.

Об атаке заявило Министерство обороны РФ.

В Башкирии подверглось атаке предприятие «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. В районе предприятия, по данным OSINT-каналов, возник пожар.

В Воронежской области России 7 октября несколько населенных пунктов остались без электроснабжения после атаки беспилотников.

Напомним, экипажи 429-й отдельной бригады беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и 9-й бригады Сил беспилотных систем совместно нанесли удар по российской мастерской БПЛА в оккупированной Новоегоровке в Харьковской области. По сообщению украинских военных, для нанесения удара были использованы беспилотники «Анубис». Также под удар попал склад материально-технического обеспечения 27-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

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