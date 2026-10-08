Из Рио на войну в Украину бразилец стал военным

25-летний бразилец с позывным «Мамба» работал гражданским спасателем в Рио-де-Жанейро. Он помогал людям во время чрезвычайных ситуаций и оказывал первую помощь. Теперь мужчина впервые в жизни проходит военную службу — в составе украинской армии.

Об истории бразильца рассказали в Международном легионе обороны Украины. До приезда в Украину «Мамба» работал гражданским спасателем в Рио-де-Жанейро. Его работа была связана с оказанием помощи людям в чрезвычайных ситуациях. Он оказывал первую помощь раненым и занимался предотвращением несчастных случаев. В то же время мужчина давно хотел связать свою жизнь с военной службой. В Бразилии он мечтал стать военным пожарным. Однако осуществить эту мечту там не удалось.

В результате возможность совместить военную службу с оказанием помощи людям «Мамба» увидел в Украине. Он решил приехать сюда и присоединиться к борьбе. «Я работал гражданским спасателем в Рио-де-Жанейро, а потом решил поехать на войну, чтобы помогать людям», — рассказал боец. При этом в Украину он приехал без предыдущего военного опыта. В бразильской армии «Мамба» никогда не служил. «Я никогда не служил в бразильской армии. Это первый раз, когда я прохожу военную службу», — отметил он.

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Сейчас бразилец служит в 159-й отдельной механизированной бригаде. Именно это подразделение он выбрал после того, как увидел в интернете видео о бразильских военных, которые уже служили в его составе. Особенно его заинтересовала история одного из соотечественников. После службы в Украине тот военный смог вернуться в Бразилию.

Для «Мамбы» это стало дополнительным аргументом в пользу именно этого подразделения. Он понял, что здесь сможет служить, помогать Украине, а после войны у него будет шанс вернуться домой. «Я ещё больше убедился, что могу надеяться на то, что приеду сюда помогать, а потом вернусь домой живым», — сказал бразилец.

Опыт спасателя пригодился ему уже в украинской армии. Навыки оказания первой помощи и работа в чрезвычайных ситуациях стали частью его предыдущего опыта. В то же время сам «Мамба» подчеркивает, что военная подготовка дала ему гораздо больше. По его словам, она помогла приобрести навыки, которых не было в его гражданской работе.

Отдельно боец говорит о важности базовой общевойсковой подготовки. Он считает, что без неё ехать на войну было бы чрезвычайно опасно. «Если бы я не прошел этот курс, эту подготовку — и я говорю это прямо — это было бы похоже на самоубийство, на решение пойти на войну без необходимой подготовки», — рассказал он. По словам бразильца, во время пребывания в Украине его больше всего поразили люди. Он отметил их стойкость и готовность продолжать борьбу, несмотря на войну. «Они не опускают голову, идут в бой со всей силой, отвагой и мужеством», — сказал «Мамба».

Сейчас он продолжает службу в украинской армии. Для него это не только новый опыт, но и возможность осуществить давнюю мечту о военной службе. При этом свою нынешнюю работу он связывает с тем, чем занимался раньше. Как и в Рио-де-Жанейро, он хочет помогать людям. Только теперь делает это уже как военнослужащий в Украине. «Я знаю, что это всегда было моим желанием — служить, помогать людям и сражаться на правильной стороне — за Украину», — подытожил бразилец. Его историю рассказали в Международном легионе обороны Украины.

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