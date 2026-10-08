Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российской армии по состоянию на утро четверга, 8 октября 2026 года. За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили и вывели из строя значительное количество военной техники противника.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 547 780 военнослужащих. Только за последние сутки потери личного состава составили 1 830 оккупантов.

Общие боевые потери РФ по состоянию на 8 октября 2026 года составляют:

личного состава – около 1 547 780 (+1 830) человек;

танков – 12 399 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 25 502 (+4) единицы;

артиллерийских систем – 50 883 (+47) единиц;

РСЗО – 2 194 (+2) единицы;

средств ПВО – 1 692 (+2) единицы;

самолетов – 443 (+0);

вертолётов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 890 (+12);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 578 (+1 702);

крылатых ракет – 5 126 (+0);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 159 795 (+667);

специальной техники – 4 806 (+6).

Отдельные виды российского вооружения имеют высокую стоимость. В приведенных расчетах использованы ориентировочные цены на различные типы ракет, беспилотников, самолетов, вертолетов, бронетехники, артиллерии, ПВО и кораблей.

По состоянию на 8 октября Россия потеряла 5 126 крылатых ракет. В приведённом расчёте их ориентировочная суммарная стоимость составляет около $15,38 млрд, если использовать среднюю цену $3 млн за ракету.

Количество уничтоженных или потерянных российских БПЛА оперативно-тактического уровня составляет 553 578 единиц. По условным подсчетам по $30 тыс. за один дрон их общая стоимость может составить около $16,61 млрд.

Российские потери также включают 443 самолета и 356 вертолетов.

Среди ориентировочной стоимости авиационной техники:

Ил-76 – 86 млн долларов ;

Су-35 – 40–50 млн долларов ;

Су-34 – 36 млн долларов ;

Су-30СМ – 33 млн долларов ;

Су-25 – 11 млн долларов ;

Ми-28Н «Ночной охотник» – 18 млн долларов ;

Ка-52 «Аллигатор» – 16 млн долларов.

Согласно приведенному расчету, 443 потерянных самолета могут соответствовать примерно $13,29 млрд, если использовать среднюю стоимость $30 млн за самолет.

Для 356 вертолетов ориентировочная сумма составляет около $5,34 млрд, если исходить из средней цены $15 млн за единицу.

Российская армия по состоянию на 8 октября потеряла 12 399 танков, 25 502 боевые бронированные машины и 50 883 артиллерийские системы.

Среди приведенных ориентировочных цен:

Т-90М «Прорыв» — $4,5 млн ;

Т-80БВМ / Т-72Б3 – $3–4 млн ;

САУ «Мста-С» – 4 млн долларов ;

БМП-3 – 1 млн долларов ;

БТР-82А – 500 тыс. долларов.

По расчетам, исходя из средней стоимости $2,5 млн за танк, суммарная ориентировочная стоимость 12 399 потерянных танков составляет около $31 млрд.

Для 50 883 артиллерийских систем при средней стоимости $1,5 млн приведенная оценка составляет около $76,32 млрд.

Потери 25 502 боевых бронированных машин при медианной цене $600 тыс. за единицу оцениваются примерно в $15,30 млрд.

Россия также потеряла 1 692 средства противовоздушной обороны.

Среди приведённых в расчёте образцов вооружения:

ЗРК С-400 «Триумф» — $1,2 млрд за один дивизион ;

ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» — около $25 млн ;

ЗРГК «Панцирь-С1» — $14–15 млн.

Согласно расчёту, приведённому в исходных данных, 1 692 потерянных средства ПВО могут соответствовать примерно $25,38 млрд, если использовать среднюю стоимость комплекса ПВО/РЛС на уровне $15 млн.

По данным Генерального штаба, Россия потеряла 35 кораблей и катеров, а также две подводные лодки.

Среди приведённых ориентировочных стоимостей:

ракетный крейсер «Москва» — $750 млн ;

ракетные корветы типа «Буян-М» — 100–150 млн долларов ;

крупные десантные корабли типа «Цезарь Куников» — $85 млн ;

подводная лодка «Ростов-на-Дону» — $300 млн.

Ориентировочная стоимость 35 потерянных кораблей и катеров в приведённом расчёте составляет около $2,1 млрд, если использовать среднюю цену корабля на уровне $60 млн.

Стоимость двух потерянных подводных лодок оценивается в $600 млн.

В то же время приведенные суммы являются ориентировочными расчетами, поскольку фактическая стоимость различных модификаций вооружения может существенно отличаться.

По состоянию на 8 октября 2026 года российская армия продолжает нести значительные потери в живой силе, бронетехнике, артиллерии, беспилотниках и другом вооружении.

По состоянию на 22:00 7 октября 2026 года с начала суток на фронте произошло 185 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный удар и совершили 72 авиаудара, применив 156 управляемых авиационных бомб. Кроме того, противник задействовал 5288 дронов-камикадзе и осуществил 1445 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

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