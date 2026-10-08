В течение дня российские войска более 40 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области. В результате атак погибли два человека, ещё двое получили ранения.

Для нанесения ударов оккупанты использовали беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.

В Синельниковском районе под удар попала Васильковская община. Там разрушены частные дома, погибли двое мужчин.

В Никопольском районе атакам подверглись Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская общины. Повреждены жилые дома, учебное заведение, теплицы, гостиница, инфраструктура и автомобили. 68-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, 71-летний получает помощь амбулаторно.

Также повреждения получили предприятия, дом и автомобиль в Зеленодольской и Грушевской общинах. В Пятихатской общине возник пожар.

Источник: Александр Ганжа

После удара РФ по складу издательство «Ранок» срочно печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину «ударом возмездия».

Читай нас в