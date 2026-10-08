Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину за день: двоє загибли

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Російські війська протягом дня понад 40 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

Для ударів окупанти застосовували безпілотники, артилерію та авіаційні бомби.

У Синельниківському районі під удар потрапила Васильківська громада. Там зруйновані приватні будинки, загинули двоє чоловіків.

На Нікопольщині атак зазнали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені житлові будинки, заклад освіти, теплиці, готель, інфраструктура та автомобілі. 68-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, 71-річний отримує допомогу амбулаторно.

Також пошкоджень зазнали підприємства, будинок та автомобіль у Зеленодольській і Грушівській громадах. У П’ятихатській громаді виникла пожежа.

Джерело: Олександр Ганжа

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