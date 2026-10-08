Алжир переправил военный самолет через пять стран НАТО в Москву

Военно-транспортный самолёт Алжира беспрепятственно пролетел через воздушное пространство пяти стран НАТО, в том числе Польши, направляясь в Москву. Журналисты установили, что подобные рейсы между Алжиром и Россией совершаются регулярно и могут использоваться для обеспечения военно-технического сотрудничества двух стран.

Очередной такой полет был зафиксирован во вторник, 6 октября. По данным журналистов, военно-транспортный самолет Lockheed C-130H-30 Hercules, принадлежащий Алжиру, вошел в воздушное пространство Польши, после чего продолжил движение в направлении Беларуси и России.

Перемещение воздушного судна также подтвердили данные сервиса Polish Military Radar, который отслеживает полёты военной авиации.

Самолет вылетел с авиабазы Буфарик в Алжире. Его маршрут пролегал через Италию, Хорватию, Венгрию и Словакию. После этого военный самолёт с юга вошёл в воздушное пространство Польши и взял курс на восток.

Пролетев недалеко от польского города Гайнувка, самолет пересек польско-белорусскую границу. Далее он продолжил движение по территории Беларуси в направлении России и приземлился в московском аэропорту Внуково.

Таким образом, маршрут алжирского военного самолета пролегал сразу через пять стран НАТО — Италию, Хорватию, Венгрию, Словакию и Польшу.

По информации журналистов, маршрут, которым воспользовался алжирский Lockheed C-130H-30 Hercules, является типичным для военно-транспортных самолетов, осуществляющих перевозки между Алжиром и Россией.

Рейс 6 октября, как отмечается, не был единичным случаем. Он является частью регулярной военной логистики между Москвой и Алжиром.

В течение последних недель в воздушном пространстве Европы также фиксировались полёты военно-транспортных самолётов Ил-76МД, C-130H/H-30 Hercules и LM-100J Super Hercules.

По данным издания, такие авиаперевозки используются не только для транспортировки грузов, но и для обеспечения военно-технического сотрудничества между Россией и Алжиром.

В частности, речь идет о возможной перевозке вооружения, военного оборудования и персонала, занимающегося техническим обслуживанием российских систем, находящихся на вооружении алжирской армии.

В то же время конкретный состав груза самолета, совершившего рейс 6 октября, в приведенных материалах не раскрывается.

Defence24 обращает внимание на то, что ситуация имеет особое значение для Польши, поскольку через её воздушное пространство проходит маршрут, используемый для обеспечения военного сотрудничества между Россией и Алжиром.

Речь идет, как отмечают журналисты, не об отдельном пролете военно-транспортного самолета из Северной Африки, а о регулярных перевозках, связанных с военно-техническими отношениями Москвы и Алжира.

Подобные маршруты также используются для перевозок из африканских стран в Беларусь, а соответствующей логистической инфраструктурой пользуется и Россия.

Журналисты связывают такие перевозки с более широким контекстом расширения российской военной инфраструктуры на африканском континенте. В частности, Россия использует алжирское и ливийское направления для обеспечения военного присутствия и собственных логистических нужд.

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Об этом сообщает польское издание Defence24.

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