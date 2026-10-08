Алжир переправив військовий літак через п’ять країн НАТО до Москви

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Військово-транспортний літак Алжиру безперешкодно пролетів через повітряний простір п’яти країн НАТО, зокрема Польщі, прямуючи до Москви. Журналісти встановили, що подібні рейси між Алжиром і Росією відбуваються регулярно та можуть використовуватися для забезпечення військово-технічної співпраці двох країн.

Черговий такий політ зафіксували у вівторок, 6 жовтня. За даними журналістів, військово-транспортний літак Lockheed C-130H-30 Hercules, що належить Алжиру, увійшов у повітряний простір Польщі, після чого продовжив рух у напрямку Білорусі та Росії.

Пересування повітряного судна також підтвердили дані сервісу Polish Military Radar, який відстежує польоти військової авіації.

Літак вилетів з авіабази Буфарік в Алжирі. Його маршрут пролягав через Італію, Хорватію, Угорщину та Словаччину. Після цього військовий борт із південного напрямку увійшов у повітряний простір Польщі та взяв курс на схід.

Пролетівши неподалік польського міста Гайнувка, літак перетнув польсько-білоруський кордон. Далі він продовжив рух територією Білорусі в напрямку Росії та приземлився в московському аеропорту Внуково.

Таким чином, маршрут алжирського військового літака пролягав одразу через п’ять держав НАТО — Італію, Хорватію, Угорщину, Словаччину та Польщу.

За інформацією журналістів, маршрут, яким скористався алжирський Lockheed C-130H-30 Hercules, є типовим для військово-транспортних літаків, що здійснюють перевезення між Алжиром і Росією.

Рейс 6 жовтня, як зазначається, не був поодиноким випадком. Він є частиною регулярної військової логістики між Москвою та Алжиром.

Протягом останніх тижнів у повітряному просторі Європи також фіксували польоти військово-транспортних літаків Іл-76МД, C-130H/H-30 Hercules та LM-100J Super Hercules.

За даними видання, такі авіаперевезення використовуються не лише для транспортування вантажів, а й для забезпечення військово-технічної співпраці між Росією та Алжиром.

Зокрема, йдеться про можливе перевезення озброєння, військового обладнання та персоналу, який займається технічним обслуговуванням російських систем, що перебувають на озброєнні алжирської армії.

Водночас конкретний склад вантажу літака, який здійснив рейс 6 жовтня, у наведених матеріалах не розкривається.

Defence24 звертає увагу на те, що ситуація має особливе значення для Польщі, оскільки через її повітряний простір проходить маршрут, який використовується для забезпечення військової співпраці між Росією та Алжиром.

Йдеться, як зазначають журналісти, не про окремий проліт військово-транспортного літака з Північної Африки, а про регулярні перевезення, пов’язані з військово-технічними відносинами Москви та Алжиру.

Подібні маршрути також використовуються для перевезень з африканських країн до Білорусі, а відповідною логістичною інфраструктурою користується і Росія.

Журналісти пов’язують такі перевезення із ширшим контекстом розширення російської військової інфраструктури на африканському континенті. Зокрема, Росія використовує алжирський і лівійський напрямки для забезпечення військової присутності та власних логістичних потреб.

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Про це повідомляє польське видання Defence24.

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