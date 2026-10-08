Евросоюз исключил российского миллиардера Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова из санкционного списка ЕС, в который они были включены за поддержку режима Александра Лукашенко. Причиной стали победы бизнесменов в судах, после которых в Брюсселе не нашли юридических оснований для дальнейшего сохранения ограничений.

Сначала Гуцериеву не удалось обжаловать санкции. В сентябре 2023 года Общий суд ЕС отклонил его иск, а в мае 2025 года Суд Евросоюза не удовлетворил апелляцию. В то же время в октябре 2025 года суд отменил решение о санкциях за 2024 год, а 13 мая 2026 года — решение об их продлении от февраля 2025 года. Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не предоставил достаточных доказательств того, что Гуцериев продолжал поддерживать Лукашенко или получал выгоду от связей с его режимом.

В то же время отмена этих ограничений не означает полного снятия европейских санкций с Гуцериева. 23 июля 2026 года его внесли в отдельный санкционный список, связанный с российской агрессией против Украины. Совет ЕС объяснил это деятельностью миллиардера в секторах российской экономики, обеспечивающих значительные поступления в бюджет, а также поддержкой российского правительства через инвестиционные проекты. Виктор Шевцов в других санкционных списках Евросоюза не фигурирует.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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