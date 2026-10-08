ЄС зняв санкції з російського мільярдера Михайла Гуцерієва

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Євросоюз виключив російського мільярдера Михайла Гуцерієва та білоруського підприємця Віктора Шевцова із санкційного списку ЄС, до якого їх внесли через підтримку режиму Олександра Лукашенка. Причиною стали перемоги бізнесменів у судах, після яких у Брюсселі не знайшли юридичних підстав для подальшого збереження обмежень.

Спочатку Гуцерієву не вдалося оскаржити санкції. У вересні 2023 року Загальний суд ЄС відхилив його позов, а в травні 2025 року Суд Євросоюзу не задовольнив апеляцію. Водночас у жовтні 2025 року суд скасував рішення щодо санкцій за 2024 рік, а 13 травня 2026 року — рішення про їх продовження від лютого 2025 року. Суд дійшов висновку, що Рада ЄС не надала достатніх доказів того, що Гуцерієв продовжував підтримувати Лукашенка або отримував вигоду від зв’язків із його режимом.

Водночас скасування цих обмежень не означає повного зняття європейських санкцій із Гуцерієва. 23 липня 2026 року його внесли до окремого санкційного списку, пов’язаного з російською агресією проти України. Рада ЄС пояснила це діяльністю мільярдера у секторах російської економіки, які забезпечують значні надходження до бюджету, а також підтримкою російського уряду через інвестиційні проєкти. Віктор Шевцов в інших санкційних списках Євросоюзу не значиться.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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