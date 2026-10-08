Индия сократила закупки российской нефти до минимального уровня с начала войны в Украине

Индия сократила импорт российской нефти до минимального уровня с марта 2022 года — первых месяцев полномасштабной войны России против Украины.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия практически не закупала российскую нефть марки Urals. Однако после начала войны индийские нефтеперерабатывающие заводы начали активно наращивать закупки российской нефти.

Одной из причин стали скидки на российскую нефть, а также стремление России найти новых покупателей для своих поставок после того, как от российских баррелей начали отказываться европейские страны.

В результате индийские НПЗ стали закупать от 1 до 2 млн баррелей российской нефти в сутки.

На фоне кризиса на Ближнем Востоке объемы закупок российской нефти Индией в июле 2026 года резко выросли.

Поставки достигли 2,44 млн баррелей в сутки, что составило 56% всего импорта нефти в Индию.

В то же время уже в сентябре доля российской нефти в индийском импорте сократилась до 35%.

Еще более существенное сокращение было зафиксировано в течение последних недель.

По данным мониторинга судов, за четыре недели до 4 октября среднесуточные поставки российской нефти в Индию составили всего 310 тыс. баррелей.

Это самый низкий показатель с марта 2022 года, то есть с первых месяцев полномасштабной войны России против Украины.

Сокращение закупок происходит на фоне возобновления поставок нефти с Ближнего Востока, что снижает потребность индийских нефтеперерабатывающих компаний в российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинга судов.

В то же время Сирия планирует вдвое увеличить добычу нефти в течение года и нарастить её переработку. Государственная компания Syrian Petroleum Co. рассчитывает на увеличение объемов добычи на фоне возвращения иностранных операторов.

Ирак готовится экспортировать сырую нефть грузовиками через Сирию к Средиземному морю, ища альтернативный маршрут в обход Ормузского пролива. Первые конвои могут прибыть в Банияс в Сирии в середине октября.

Япония планирует использовать встречу Азиатского сообщества нулевых выбросов (AZEC), которая состоится позднее на этой неделе, для согласования с другими странами Азии планов по увеличению нефтяных резервов. Об этом 6 октября заявил министр промышленности Японии Рёсей Акадзава.

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