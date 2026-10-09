Орбан опроверг, что отдал приказ задержать инкассаторов «Ощадбанка»

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опроверг, что отдавал приказ задержать украинских инкассаторов «Ощадбанка». По его словам, антитеррористическая полиция действовала самостоятельно, в рамках своих полномочий.

Орбан заявил, что правительство не давало силовикам никаких указаний, а сами правоохранители якобы хорошо выполнили свою работу. Он также утверждал, что в случае необходимости мог бы лично отдать соответствующий приказ.

В то же время венгерский политик без доказательств обвинил украинских инкассаторов в незаконном передвижении по территории страны.

Ранее местные СМИ сообщали, что задержание могло носить политический характер, а приказ якобы поступил от самого Орбана. По этому делу правоохранители допросили бывшего руководителя венгерского антитеррористического ведомства Яноша Хайду, которого считают давним соратником политика, а также троих сотрудников полиции.

По факту незаконного задержания инкассаторов возбуждено уголовное дело.

Источник: Bloomberg

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерская сторона до сих пор не объяснила причин задержания семи инкассаторов «Ощадбанка».

Команда Нацбанка выехала в Будапешт в связи с задержанием сотрудников «Ощадбанка».

Также в Венгрии обвинили задержанных инкассаторов «Ощадбанка» в отмывании денег.

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