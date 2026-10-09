Пятеро человек погибли в результате обрушения жилого дома в Стамбуле — dpa

Пятеро человек погибли в результате обрушения семиэтажного жилого дома в районе Малтепе в Стамбуле.

Здание, расположенное в азиатской части города, обрушилось рано утром в четверг.

Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что обрушились магазин на первом этаже и четыре квартиры на двух этажах выше, и что по этому адресу было зарегистрировано 14 человек. Верхние этажи остались в основном неповрежденными, а жильцов эвакуировали.

По данным местных властей, здание имело больше этажей, чем было разрешено. Официального объяснения причин обрушения не предоставлено.

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ-ПОД ОБВАЛА БЫЛ ИЗВЛЕЧЕН Спустя 25 ЧАСОВ: ПЕЧАЛЬНАЯ НОВОСТЬ О 20-ЛЕТНЕЙ ЗЕЙНЕП В Стамбуле, в районе Малтепе, из-под завалов обрушившегося здания было извлечено безжизненное тело 20-летней Зейнеп Инан после 25 часов поисково-спасательных работ. Моменты извлечения Инан из-под завалов были запечатлены с воздуха. С извлечением последнего человека поисково-спасательные работы завершились. — TV100 (@tv100) 9 октября 2026

Незаконные дополнительные этажи — распространённая проблема в Стамбуле, расположенном в сейсмической зоне. Критики утверждают, что правительственные строительные амнистии, легализующие незаконные постройки в обмен на штрафы, способствовали распространению этой практики.

В Стамбуле, в районе Малтепе, обрушились первые три этажа семиэтажного здания по пока неизвестной причине. ▬ Поисково-спасательные работы продолжаются. https://t.co/woZuC4EuNu — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) 8 октября 2026

Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Мустафа Чифтчи после завершения поисково-спасательных работ, его цитирует dpa.

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