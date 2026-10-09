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Новости Мир

Пятеро человек погибли в результате обрушения жилого дома в Стамбуле — dpa

UA NEWS 09 Октября 2026 14:45
Пятеро человек погибли в результате обрушения жилого дома в Стамбуле — dpa

Пятеро человек погибли в результате обрушения семиэтажного жилого дома в районе Малтепе в Стамбуле.

Здание, расположенное в азиатской части города, обрушилось рано утром в четверг.

Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что обрушились магазин на первом этаже и четыре квартиры на двух этажах выше, и что по этому адресу было зарегистрировано 14 человек. Верхние этажи остались в основном неповрежденными, а жильцов эвакуировали.

По данным местных властей, здание имело больше этажей, чем было разрешено. Официального объяснения причин обрушения не предоставлено.

Незаконные дополнительные этажи — распространённая проблема в Стамбуле, расположенном в сейсмической зоне. Критики утверждают, что правительственные строительные амнистии, легализующие незаконные постройки в обмен на штрафы, способствовали распространению этой практики.

 

Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Мустафа Чифтчи после завершения поисково-спасательных работ, его цитирует dpa.

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