П’ятеро людей загинули через обвал житлового будинку в Стамбулі — dpa

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П’ятеро людей загинули внаслідок обвалу семиповерхового житлового будинку в районі Малтепе у Стамбулі.

Будівля, розташована в азіатській частині міста, обвалилася рано в четвер.

Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив, що обвалилися магазин на першому поверсі та чотири квартири на двох поверхах вище, і що за цією адресою було зареєстровано 14 осіб. Верхні поверхи залишилися в основному неушкодженими, а мешканців евакуювали.

За даними місцевої влади, будівля мала більше поверхів, ніж було дозволено. Офіційного пояснення причин обвалу не надано.

ENKAZDAKİ SON KİŞİ 25 SAAT SONRA ÇIKARILDI: 20 YAŞINDAKİ ZEYNEP’TEN ACI HABER İstanbul Maltepe’de çöken binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Zeynep İnan’ın cansız bedeni, 25 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. İnan’ın enkazdan çıkarıldığı anlar havadan görüntülendi. Son kişinin de çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona erdi. — TV100 (@tv100) October 9, 2026

Незаконні додаткові поверхи є поширеною проблемою в Стамбулі, який розташований у сейсмічній зоні. Критики стверджують, що урядові будівельні амністії, які легалізують незаконні споруди в обмін на штрафи, сприяли поширенню цієї практики.

ENKAZDAKİ SON KİŞİ 25 SAAT SONRA ÇIKARILDI: 20 YAŞINDAKİ ZEYNEP’TEN ACI HABER İstanbul Maltepe’de çöken binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Zeynep İnan’ın cansız bedeni, 25 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. İnan’ın enkazdan çıkarıldığı anlar havadan görüntülendi. Son kişinin de çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona erdi. — TV100 (@tv100) October 9, 2026

Про це повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Мустафа Чіфтчі після завершення пошуково-рятувальних робіт, його цитує dpa.

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