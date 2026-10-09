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П’ятеро людей загинули через обвал житлового будинку в Стамбулі — dpa

UA NEWS 09 Жовтня 2026 14:45
П’ятеро людей загинули через обвал житлового будинку в Стамбулі — dpa
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П’ятеро людей загинули внаслідок обвалу семиповерхового житлового будинку в районі Малтепе у Стамбулі.

Будівля, розташована в азіатській частині міста, обвалилася рано в четвер.

Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив, що обвалилися магазин на першому поверсі та чотири квартири на двох поверхах вище, і що за цією адресою було зареєстровано 14 осіб. Верхні поверхи залишилися в основному неушкодженими, а мешканців евакуювали.

За даними місцевої влади, будівля мала більше поверхів, ніж було дозволено. Офіційного пояснення причин обвалу не надано.

Незаконні додаткові поверхи є поширеною проблемою в Стамбулі, який розташований у сейсмічній зоні. Критики стверджують, що урядові будівельні амністії, які легалізують незаконні споруди в обмін на штрафи, сприяли поширенню цієї практики.

Про це повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Мустафа Чіфтчі після завершення пошуково-рятувальних робіт, його цитує dpa.

Потужна злива затопила Стамбул і паралізувала рух транспорту.

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