Путин стал мемом после встречи с президентом Мозамбика

Владимир Путин оказался в центре шуток в сети после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси в Москве. Пользователи соцсетей обратили внимание на заметную разницу в росте двух лидеров и создали серию мемов и карикатур. В то же время часть комментаторов раскритиковала самого Ньюси за визит в Россию и встречу с Путиным.

27 октября в Москве состоялся форум «Россия — Африка». Среди участников был президент Мозамбика Филипе Ньюси, который встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Одно из совместных фото, на котором политики стоят друг напротив друга и пожимают руки, быстро привлекло внимание пользователей соцсетей. На нем особенно заметна разница в росте двух президентов. Именно это и стало поводом для многочисленных шуток о Путине, который на фоне своего африканского коллеги выглядит значительно ниже.

Согласно данным, приведенным в публикации, рост Филипе Ньюси превышает два метра, тогда как рост Путина оценивают менее чем в 170 сантиметров. Эта разница привлекла внимание пользователей, которые начали активно распространять фото и создавать на его основе мемы.

В сети появились мемы и карикатуры

Пользователи X не ограничились комментариями к оригинальному снимку. Некоторые из них превратили фото в карикатуры, а Путина изобразили в образе гоблина. Другие шутили о том, как российский президент выглядит рядом с высоким лидером Мозамбика.

Отдельно комментаторы обратили внимание на ракурс фотографии. По их мнению, официальные российские фотографы вряд ли выбрали бы такой кадр для публикации, ведь он подчеркивает разницу в росте между политиками. Среди комментариев под фото были такие:

«Если кто-то спрашивает, то нет, это не искусственный интеллект. Он действительно такой высокий».

«Ха, кремлевские фотографы не использовали бы такой ракурс».

«Президент Мозамбика очень высокий, рядом с ним Путин выглядит как маленький мальчик».

«Нет, он буквально превзошёл его».

«Как вы смеете выставлять Путина маленьким человечком!»

«Путин не ожидал, что во время встречи придётся так разминать шею».

Таким образом, обычное рукопожатие на официальном мероприятии стало поводом для волны ироничных комментариев. Пользователи обсуждали не только рост политиков, но и то, как одна фотография может изменить восприятие встречи.

Не все комментарии касались роста Путина

Помимо шуток, часть пользователей обратила внимание на сам факт визита Филипе Ньюси в Москву. Комментаторы критиковали президента Мозамбика за встречу с Путиным, который продолжает полномасштабную войну против Украины. В постах выражали возмущение тем, что лидер африканского государства приехал в Россию и пожал руку российскому президенту. Некоторые пользователи ставили под сомнение целесообразность такой встречи и упрекали Ньюси за участие в форуме. Среди критических комментариев были и такие:

«Сам факт, что вы едете в Москву на африканский саммит, жалок, лол».

«Почему вы общаетесь с разыскиваемыми преступниками?»

«Африканский саммит в Москве. Вы заплатили за это унижение?»

«Каким же ничтожным человеком нужно быть, чтобы согласиться на приглашение террориста».

Итак, реакция на встречу оказалась неоднозначной. Одни пользователи сосредоточились на разнице в росте президентов и создавали мемы, другие — критиковали дипломатический контакт с российским лидером. Совместное фото Путина и Ньюси стало популярным в соцсетях именно благодаря сочетанию этих двух тем: иронии над внешним видом российского президента и обсуждению визита африканского лидера в Москву. Снимок опубликовали в сети X.

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